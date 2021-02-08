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На кого похожа? Арсен Мирзоян показал редкое фото 5-летней дочки

На кого похожа? Арсен Мирзоян показал редкое фото 5-летней дочки

Как и все обычные люди, свое свободное время музыкант Арсен Мирзоян предпочитает проводить в кругу семьи. Недавно артист порадовал поклонников подробностями прогулки со своей дочерью Ниной.

Хоть на выходные стояла достаточно холодная погода, супруг певицы Тони Матвиенко решил провести свободные от работы дни активно. Музыкант вместе с дочкой Ниной отправился на прогулку. Милыми снимками со своего отдыха он поделился на своей странице в Инстаграм. Так, Арсен с дочкой сходили на каток, покормили синичек, а затем погрелись в заведении, где попили чай с разными лакомствами. Какой ребенок не останется счастливым от такой программы? «Гуляльный день! На лед выходили, синичек кормили, много фото не делали, потому что очень холодно. Пришли на чай и вкусняшки», — прокомментировал прогулку Мирзоян.

На кого похожа? Арсен Мирзоян показал редкое фото 5-летней дочкиПодписчики музыканта с восторгом отреагировали на публикацию и засыпали пост комплиментами. «Татова донечка

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Темы: шоубизнес

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