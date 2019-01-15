На Крещение на харьковских источниках освятят воду (график)

19 января, в день Крещения Господня священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, воду освятят в восьми водоемах и родниках города: с 9:00 до 14:00 – в Саржином Яру;

- с 9:00 до 12:00 и с 12:00 до 14:00 – в источнике м\р Вишневый в поселке Жуковского;

- с 11:00 до 16:00 – в источнике на улице Клочковской (район Алексеевской);

- с 12.00 – 14.00 – в источнике по ул. Минераловодской (Тюринка);

- с 11.00 – 13.00 - в источнике по ул. Владислава Зубенко;

- с 10.00 – 15.00 источник по ул. Бучмы;

- с 10.00 – 14.00 родник на речке поселка Большая Даниловка;

- с 9.00 – 15.00 родник на углу ул. Печенежской и пр. Льва Ландау

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