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На кровати, без белья и в шелках: фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус

На кровати, без белья и в шелках: фигуристая избранница Харламова показала, чем затмила Асмус

Блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым после развода с Кристиной Асмус, показала горячие образы

На первом фото красотка позирует в черном коротеньком платье и туфлях. Образ звезда дополнила рубашкой, которая свисала с рук. Яна соблазнительно смотрела в сторону фотографа, а волосы собрала в два хвостика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

 

На кровати, без белья и в шелках: фигуристая избранница Харламова показала, чем затмила Асмус

 

На втором снимке Кошкина уже была в Уфе. Как можно заметить, красотка не очень любит носить бюстгальтер, зато любит показывать свой пышный бюст в громадном декольте. Волосы звезда оставила распущенными, а сама выгнулась, демонстрируя идеальные изгибы тела. 

 

На кровати, без белья и в шелках: фигуристая избранница Харламова показала, чем затмила Асмус

На следующем кадре Яна показалась в шелковом халате. У красотки было приличное декольте и видимо не было белья. Блогерша смотрела прямо в объектив, но было трудно оторвать глаза от самого интересного. 

На кровати, без белья и в шелках: фигуристая избранница Харламова показала, чем затмила Асмус

На четвертом фото Кошкина уже решила пойти ва-банк - надеть прозрачное платье или накидку. Под ней можно увидеть черное белье, которое было довольно маленьким. Волосы красотка собрала в узел, а сама позировала у ступенек. 

На кровати, без белья и в шелках: фигуристая избранница Харламова показала, чем затмила Асмус

Закрывает наш парад образ на кухне. Красотка надела юбку поверх рубашки, которую оставила расстегнутой. Из наряда вывалился бюст, который был в лифе, но смотрелся очень соблазнительно. Фотография в образе развратной домохозяйки вышла очень жаркой и смелой.

На кровати, без белья и в шелках: фигуристая избранница Харламова показала, чем затмила Асмус


На бонусном фото красотка лежит в кровати в одних трусиках. Звезда была без лифа и показывала точеную фигуру перед зеркалом.

На кровати, без белья и в шелках: фигуристая избранница Харламова показала, чем затмила Асмус

Источник: gamebet.politeka.net/

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Темы: шоубизнес

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