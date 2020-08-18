На кровати, без белья и в шелках: фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус

Блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым после развода с Кристиной Асмус, показала горячие образы

На первом фото красотка позирует в черном коротеньком платье и туфлях. Образ звезда дополнила рубашкой, которая свисала с рук. Яна соблазнительно смотрела в сторону фотографа, а волосы собрала в два хвостика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке Кошкина уже была в Уфе. Как можно заметить, красотка не очень любит носить бюстгальтер, зато любит показывать свой пышный бюст в громадном декольте. Волосы звезда оставила распущенными, а сама выгнулась, демонстрируя идеальные изгибы тела.

На следующем кадре Яна показалась в шелковом халате. У красотки было приличное декольте и видимо не было белья. Блогерша смотрела прямо в объектив, но было трудно оторвать глаза от самого интересного.

На четвертом фото Кошкина уже решила пойти ва-банк - надеть прозрачное платье или накидку. Под ней можно увидеть черное белье, которое было довольно маленьким. Волосы красотка собрала в узел, а сама позировала у ступенек.

Закрывает наш парад образ на кухне. Красотка надела юбку поверх рубашки, которую оставила расстегнутой. Из наряда вывалился бюст, который был в лифе, но смотрелся очень соблазнительно. Фотография в образе развратной домохозяйки вышла очень жаркой и смелой.



На бонусном фото красотка лежит в кровати в одних трусиках. Звезда была без лифа и показывала точеную фигуру перед зеркалом.

Источник: gamebet.politeka.net/

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