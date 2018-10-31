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На Мальдивах без трусов: голая Оля Полякова взорвала интернет (фото)

Оля Полякова в перерывах между туром "Королева ночи" отправилась восстанавливать силы в теплые края. И не долго думая обнажилась там.

На Мальдивах без трусов: голая Оля Полякова взорвала интернет (фото)

Полякова публикует фото и видео из отпуска, где призналась, что находится на Мальдивах.

"Мальдивы не дешевое удовольствие, но и мы этого достойны", - сказала артистка.

Суперблондинка показала пляж и океан. При этом она призналась, что ходит там абсолютно обнаженной. Оля призывает поклонников не комплексовать, и тоже ходить без трусов.

На Мальдивах без трусов: голая Оля Полякова взорвала интернет (фото)

Обратим внимание, в Харьков Оля Полякова приезжает с новой программой 12 ноября. Купить билеты можно <<здесь>>.

Как можно убедиться, Оля находится, как и ранее, в прекрасной форме.

На Мальдивах без трусов: голая Оля Полякова взорвала интернет (фото)

На Мальдивах без трусов: голая Оля Полякова взорвала интернет (фото)

Новости портала «Весь Харьков»

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