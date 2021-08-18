На машину телеведущего Игоря Кондратюка упало дерево: был шторм

Накануне ночью там был ураган, и пострадало имущество, которое Кондратюк взял в аренду. Об этом он сам сообщил в своем Инстаграм-профиле.

"В Темпе (штат Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого в своей биографии не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль!!!! К счастью, автомобиль не пострадал. И застрахованным он был по полной ... А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек", — написал экс-судья шоу "У Украины есть талант" в своем профиле в социальной сети Инстаграм.

На машину Игоря Кондратюка в Америке упало дерево

Вот что поклонники написали в комментариях под публикацией известного тележурналиста:

Так и хочется вас пожалеть!

В Кирилловке было бы безопаснее))))

Повезло що дерево молоденьке не велике

гарне дерево! В нас в Києві зараз теж ураган!

На крыше царапины по любому есть

Ігор Васильович, ви що, обережно там

Це, мабуть, природа вирішила зробити так, щоб на чужині Ви себе почували, як дома в Україні)А загалом, слава Богу, що зберіг і нічого поганого не трапилося

Напомним, Игоря Кондратюка недавно в социальной сети раскритиковали за то, что он часто ездит в Америку. Мол, в Украине есть много живописных мест, где можно провести свой отдых, а Кондратюк предпочитает Америку. Однако сам телеведущий на подобные комментарии решил не реагировать.

Источник: 1 Минута