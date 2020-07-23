На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

Блогер Бонни Родригез, которая на своей страничке в Instagram дает множество советов о фотографии и позировании, показала, как лучше всего позировать в купальнике.

Хотя Бали и Мальдивы нам этим летом не светят, мест, где можно показать купальник, хватает. Украинцы этим летом ездят в Коблево, Затоку, Одессу на Киевское море и розовые озера. При этом карантин внес свои правки в физическую форму многих людей, так что фотопозирование в купальнике становится затруднительным процессом. Но сделать фото, на которые будет приятно взглянуть, все-таки возможно.

Бонни Родригез, популярная инста-блогер, учла эти моменты и поделилась советами по позированию в купальнике. Если придерживаться ее лайфхаков и правильно становиться перед камерой, ваша фигура в объективе, а потом и во всех соцсетях будет выглядеть идеально!

Основной совет — расправлять плечи, становиться перед камерой вполоборота и избегать зажатых поз. Также Бонни рекомендует добавить в фото легкое движения. Почерпнуть идеи поз для фотосессии и красивых фото можно непосредственно на снимках Бонни.

Фото: bonnierzm / instagram

Бонни не рекомендует фотографироваться сидя в закрытых позах, ведь это делает девушку похожей на колобка. Куда лучше смотрится открытая поза, боковой ракурс и легкий подъем.

Фото: bonnierzm / instagram

Забудьте о сложенных впереди руках, вы больше не в 5 классе перед скучным школьным фотографом. Добавляйте немного движения, поправьте волосы или шляпу, дайте свободу рукам!

Фото: bonnierzm / instagram

Фото на стуле всегда лучше выглядят, если девушка раскрывается, вытягивает ногу или две, расправляет плечи, чтобы пространство занимало длинное тело, а не широкое. К тому же, легкий поворот в бок визуально сделает силуэт стройнее.

Фото: bonnierzm / instagram

Опять же, никаких рук спереди или по швам. Под вашими руками всегда должно быть пространство. А поворот и легкий изгиб придадут вам нежности и сексуальности.

Источник: nv.ua/

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