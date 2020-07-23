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На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

Блогер Бонни Родригез, которая на своей страничке в Instagram дает множество советов о фотографии и позировании, показала, как лучше всего позировать в купальнике.

Хотя Бали и Мальдивы нам этим летом не светят, мест, где можно показать купальник, хватает. Украинцы этим летом ездят в Коблево, Затоку, Одессу на Киевское море и розовые озера. При этом карантин внес свои правки в физическую форму многих людей, так что фотопозирование в купальнике становится затруднительным процессом. Но сделать фото, на которые будет приятно взглянуть, все-таки возможно.

Бонни Родригез, популярная инста-блогер, учла эти моменты и поделилась советами по позированию в купальнике. Если придерживаться ее лайфхаков и правильно становиться перед камерой, ваша фигура в объективе, а потом и во всех соцсетях будет выглядеть идеально!

Основной совет — расправлять плечи, становиться перед камерой вполоборота и избегать зажатых поз. Также Бонни рекомендует добавить в фото легкое движения. Почерпнуть идеи поз для фотосессии и красивых фото можно непосредственно на снимках Бонни.

На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

Фото: bonnierzm / instagram

Бонни не рекомендует фотографироваться сидя в закрытых позах, ведь это делает девушку похожей на колобка. Куда лучше смотрится открытая поза, боковой ракурс и легкий подъем.

На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

Фото: bonnierzm / instagram

Забудьте о сложенных впереди руках, вы больше не в 5 классе перед скучным школьным фотографом. Добавляйте немного движения, поправьте волосы или шляпу, дайте свободу рукам!

На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

Фото: bonnierzm / instagram

Фото на стуле всегда лучше выглядят, если девушка раскрывается, вытягивает ногу или две, расправляет плечи, чтобы пространство занимало длинное тело, а не широкое. К тому же, легкий поворот в бок визуально сделает силуэт стройнее.

На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

Фото: bonnierzm / instagram

Опять же, никаких рук спереди или по швам. Под вашими руками всегда должно быть пространство. А поворот и легкий изгиб придадут вам нежности и сексуальности.

На миллион лайков. Популярный блогер рассказала, как позировать, чтобы фигура выглядела идеальной на фото

Источник: nv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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