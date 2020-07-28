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На Мироносицкой появился "монстр"
На фасаде дома на ул.Мироносицкой в Харькове появилась фигура монстра, в которую сплелись стебли плюща.
Фотографию растения опубликовали в социальных сетях. Высота фигуры составляет два этажа здания. Плющ полностью заплел балкон и жильцы прорубили в живой завесе два отверстия, которые стали "глазами" зеленого чудовища.
"Монстрик на Мироносицкой", - написал пользователь социальных сетей, выложивший фотографию.
Источник: sq.com.ua
Темы: харьков
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