На Мироносицкой появился "монстр"

На фасаде дома на ул.Мироносицкой в Харькове появилась фигура монстра, в которую сплелись стебли плюща.

Фотографию растения опубликовали в социальных сетях. Высота фигуры составляет два этажа здания. Плющ полностью заплел балкон и жильцы прорубили в живой завесе два отверстия, которые стали "глазами" зеленого чудовища.

"Монстрик на Мироносицкой", - написал пользователь социальных сетей, выложивший фотографию.

Источник: sq.com.ua

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