На Ники Минаж и ее мужа-насильника подали в суд

43-летняя жертва изнасилования подала в суд на рэпершу Ники Минаж и ее супруга Кеннета Петти, обвинив пару в преследовании.

Как сообщает ВВС, женщина, которую Кеннет Петти пытался изнасиловать в 1994 году, утверждает, что пара заставляла ее отозвать свои претензии.

Напомним, что Петти отсидел четыре с половиной года в тюрьме после того, как признал себя виновным в попытке изнасилования тогдашнего подростка. В прошлом году его арестовали за то, что он не зарегистрировался как сексуальный преступник.

В иске, поданном в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, женщина утверждает, что Ники Минаж через посредника предложила ей 500 000 долларов (360 000 фунтов стерлингов) в обмен на отказ от обвинений против Петти.

В иске утверждается, что вскоре после ареста Петти в 2020 году посредник дал рэперу номер женщины и г-жа Минаж якобы позвонила ей и предложила перевезти ее и ее семью в Лос-Анджелес, если она сможет «помочь» ей.

Женщина отказала, после чего она и ее семья «пострадали от преследований и нежелательных посещений». По ее словам, она не могла работать с мая 2020 года «из-за тяжелой депрессии, паранойи, постоянных переездов, преследований и угроз» со стороны звездной пары и их соратников. В иске также говорится, что она скрывается, опасаясь возмездия.

Как сообщают американские СМИ, юристы рєперши пока не прокомментировали обвинения.

Источник: Новости Ю

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