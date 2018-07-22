На пляже в Харьковской области скандальная автоблогер возмутила отдыхающих (видео)

Харьковская автоблогер Анна Кривуц, известная интернет-пользователям и харьковчанам как «Опасная Аня», опять «отличилась».

На этот раз одиозную «автоблогершу» накануне заметили в популярном месте отдыха жителей Харьковщины - на Безлюдовском пляже, куда девушка попыталась заехать на своем автомобиле Лексус. Причем прямо на пляж к берегу.

Как сообщили очевидцы и пользователи соцсетей, девушка попыталась заехать на пляж в неположенном месте.

Автоманевр получился неудачный, и автомобиль увяз колесами в песке.

Здравствуйте сегодня на безлюдовском карьере девушка 20-25 лет хотела съехать к берегу в неположенном месте #kharkov_24_7 #kharkov #Харьков_24_7 #Харьков ❤Нравится ❤СОХРАНИ❤

Публикация от Харьков 24/7 (@kharkov_24_7)

21 Июл 2018 в 8:28 PDT

Данная выходка водителя Лексуса возмутила отдыхающих возле берега людей, и Анна Кривуц попала в очередной скандал.

Пользователи соцсетей опубликовали соответствующее видео, которое собрало немало комментариев возмущенных интернет-пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Анну Кривуц оштрафовали на 2 миллиона за уклонение от уплаты таможенных платежей на автомобиль.

Ранее сообщалось, что Анна Кривуц неоднократно нарушала ПДД Украины, о чем правоохранители неоднократно составляли админпротоколы, в том числе и по ст.130 КУоАП.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Соскучились за #блогерша2миллиона? Безлюдовка сегодня

Публикация от Харьков 1654 (@kharkiv_1654)

21 Июл 2018 в 10:57 PDT

Агентство Телевидения Новости