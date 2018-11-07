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На площади Свободы установят новую елку

На площади Свободы установят новую елку

В этом году зимой на площади Свободы установят новую елку. 

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

 «Елка очень красивая, новая, современная. Также появится звездное небо и будет работать домик Деда Мороза. Запланировано очень красивое открытие», – подчеркнул Игорь Терехов.

Кроме того, по словам первого вице-мэра, в городе готовят чудесное новогоднее представление для школьников.

Планируется, что на зимних каникулах его посетят около 60 тысяч детей, только представление будет проходить не на сцене театра оперы и балета, как ранее, а в Харьковском дворце спорта.

Кроме того, как сообщалось, в конце октября на площади Свободы в Харькове началось строительство зимнего ледового катка.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, новый каток будет в 1,5 раза больше прежнего. Его площадь составит 40x60 м (в 2018 году - примерно 27x55 м).

В этом году на катке будут установлены новые холодильные системы, оборудование и борта.

Также на катке будет работать новая ледоуборочная машина.

Кроме того, перед катком впервые обустроят теплую зону для переодевания, которую сейчас монтируют. Там же будет работать кафетерий с чаем, кофе и сладостями. 

До 15 января каток будет платным (50 грн – часовой сеанс), после этой даты – как и в прошлые годы, посещение катка будет бесплатным для тех, кто придет со своими коньками. Также после 15 января сеансы отменят, и кататься можно будет сколько угодно.

Открыть каток планируют 1 декабря. Работать он будет ежедневно, без выходных, с 9:00 до 23:00. В новогоднюю ночь - круглосуточно.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: елка

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