На площади в центре Харькова на дуло танка надели колпак

Сегодня рано утром в Харькове итальянский художник Рикардо Матлакас создал очередной перфоманс, надев на дуло танка колпак оранжевого цвета, похожий на ночной головной убор.

Так художник очередной раз выразил протест против войны, сообщает "UA: Харьков".

Так же на колпаке имеется надпись: "Створений для вбивства, я добре попрацював. Втомлений. Я прагну сну. Нехай всі війни сплять, щоб міг прокинутися справжній мир".

Ранее, протестуя против войны, Матлакас "одел" этот танк в пижаму.





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