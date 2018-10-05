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На Покрова в Харькове откроется православная ярмарка

На Покрова в Харькове откроется православная ярмарка

С 6 по 14 октября у стен Свято-Покровского монастыря (улица Университетская, 8) будет работать православная ярмарка «Покров». Как сообщили в Харьковской епархии, на ярмарке представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио и видео, а также травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных масел и благовоний, изделий из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и виноградарства и многого другого. Работать ярмарка будет с 8:30 до 19:30.

Источник: xk5.com.ua

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Темы: ярмарка

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