Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 235

На Пушкинской появился «Сеятель»

На Пушкинской появился «Сеятель»

В центре Харькова на одной из стен дома появился новый мурал.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, мурал под названием «Сеятель» нарисовали на стене дома по ул. Пушкинской, 20.

По словам автора картины, художника Алексея Постульги, на мурале изображена цитата из притчи о сеятеле и семенах.

«Сеятель – это история о делах, результатах и плодах, правильной почве. Мне кажется - это сейчас очень интересно. Там еще изображена цитата, которая переводится как «Вышел сеятель сеять». Это определение человека, который знает, кто он и зачем живет. Это очень вдохновляет и кажется актуальным», - отметил автор работы. 

По его словам, для создания картины использовали классическую технику рисунка с современными элементами объемного художественного искусства, применив пенополистирол.

Для работ на высоте привлекали альпинистов, задействовали подъемные краны, а перед работой художников фасад дома оштукатурили и окрасили стену. 

Как отметил Алексей Постульга, идея в том, чтобы задействовать классические истории на классических улицах и создать галерею под открытым небом. 

Как отмечается, художники продолжат украшать Харьков новыми картинами.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 