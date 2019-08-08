На реконструкцию в саду Шевченко нужно еще 51,5 млн гривен

По данным пресс-службы ХАЦ, монтаж фонтана с декоративными элементами в овраге саду Шевченко будет стоить еще 51,5 млн.грн., именно на такую стоимость объявлена дополнительная закупка по реконструкции оврага.

Об этом стало известно в системе публичных закупок "ProZorro".

Закупку объявили 31 июля. Кроме монтажа фонтана, установят также 8 светодиодных светильников LED, сделают обустройство тротуаров, установят бортовые камни, сделают посев газонов, укладка трубопроводов и др.

До объявления этой закупки, на реконструкцию оврага в саду Шевченко уже потратили 93,9 млн.грн. Именно в овраге построили озеро.1 августа Харьковский городской голова Геннадий Кернес выступил с инициативой по переселению пары черных лебедей из озера в саду Шевченко в другое место. Также Кернес отметил, что вместо домика лебедей в озере будет фонтан.

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