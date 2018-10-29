Харьковчане против Хэллоуина (видео)

Группа харьковчан собралась вчера, 28 октября, возле входа на станцию метро "Индустриальная" и исполняли под гитару песню против Хэллоуина.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На видео акции видно, что протестующие держат в руках плакат "Хэллоуин - реклама ада. Протестующие назвали праздник шайтанским. Кроме того, они раздавали прохожим Библию.

Хэллоуин - это праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, его история началась на территории современной Великобритании. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. В последнее время, помимо англоязычных стран, появилась традиция отмечать его в странах Европы и СНГ, в том числе и в Украине.





Агентство Телевидения Новости