На Слобожанской ярмарке представлены 2,5 тысячи видов товаров от 700 предприятий

Такие данные привела глава ХОГА Юлия Светличная. 30 сентября она посетила главное торжище региона вместе с представителем Президента в Верховной Раде Украины Ириной Луценко и иностранными делегациями, прибывшими в Харьковскую область для участия в Х Международном экономическом форуме.

Руководитель области поздравила всех участников ярмарки и отметила, что с каждым годом количество представленных на ней предприятий и товаров только увеличивается.

"Сегодня мы с вами подводим символические итоги сбора урожая. Здесь представлены 700 предприятий, 2,5 тысячи видов товаров. Цены - от производителя. Хорошее настроение, яркие экспозиции, большое количество людей, которые сегодня прибыли с добром на Слобожанщину. Уверена, что вместе, объединяя усилия, мы сможем сделать нашу Слобожанщину сильным, крепким, развивающимся краем", - сказала руководитель области.

Она поблагодарила представителей всех районов Харьковской области, которые принимают участие в ярмарке. Глава ХОГА также напомнила, что Большая Слобожанская ярмарка уже традиционно стала продолжением Международного экономического форума. В этом году мероприятие посетили 35 международных делегаций и 18 чрезвычайных и полномочных послов. А одним из результатов форума стало привлечение около 6 млрд грн в экономику Харьковской области.

Некоторые из иностранных гостей остались в Харькове, чтобы лично посетить ярмарку. Среди них - Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Я от имени всех международных участников ярмарки хочу передать вам привет и заверения о нашей заинтересованности в Харьковщине: Харьковщине аграрной, Харьковщине промышленной, Харьковщине туристической", - сказал он, обращаясь к участникам ярмарки.

Господин посол отметил, что Канада особенно заинтересована в промышленном потенциале Харьковской области.

"Вчера я был на предприятии "ФЭД". Там происходит все - от научно-исследовательской работы над нанотехнологиями до производства высокоточных запчастей для авиаконструкций. Мы видели тестирование комплектующих, которые могут оказаться в Канаде. Потенциал здесь есть", - подчеркнул Роман Ващук.

Высокий потенциал Харьковской области и ее значение для развития всей Украины отметила и Ирина Луценко.

"Вчера в Харьковскую область приезжал Президент Украины Петр Поршенко. Президент Украины возлагает очень серьезные надежды на Харьковскую область, верит в нее и любит ее. Он всегда отмечает, что Харьковщина - это край научной мысли, студенчества, машиностроения, промышленного потенциала. И если выйдет на Харьковщине построить нашу Украину, значит, получится и во всей Украине", - сказала представитель Президента в Верховной Раде Украины.

Большая Слобожанская ярмарка продлится в течение всего дня 30 сентября. Она проходит на площадке возле "Радмир Экспохолла" (ул. Академика Павлова, 271). Товаропроизводители изо всех районов Харьковской области и других областей представили здесь свою продукцию по ценам ниже рыночных. Также на ярмарке работают различные развлекательные локации и яркие выставочные павильоны каждого из районов Харьковской области.

Источник: sq.com.ua

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