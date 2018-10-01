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На Слобожанской ярмарке представлены 2,5 тысячи видов товаров от 700 предприятий

На Слобожанской ярмарке представлены 2,5 тысячи видов товаров от 700 предприятий

Такие данные привела глава ХОГА Юлия Светличная. 30 сентября она посетила главное торжище региона вместе с представителем Президента в Верховной Раде Украины Ириной Луценко и иностранными делегациями, прибывшими в Харьковскую область для участия в Х Международном экономическом форуме.

Руководитель области поздравила всех участников ярмарки и отметила, что с каждым годом количество представленных на ней предприятий и товаров только увеличивается.

"Сегодня мы с вами подводим символические итоги сбора урожая. Здесь представлены 700 предприятий, 2,5 тысячи видов товаров. Цены - от производителя. Хорошее настроение, яркие экспозиции, большое количество людей, которые сегодня прибыли с добром на Слобожанщину. Уверена, что вместе, объединяя усилия, мы сможем сделать нашу Слобожанщину сильным, крепким, развивающимся краем", - сказала руководитель области.

Она поблагодарила представителей всех районов Харьковской области, которые принимают участие в ярмарке. Глава ХОГА также напомнила, что Большая Слобожанская ярмарка уже традиционно стала продолжением Международного экономического форума. В этом году мероприятие посетили 35 международных делегаций и 18 чрезвычайных и полномочных послов. А одним из результатов форума стало привлечение около 6 млрд грн в экономику Харьковской области.

Некоторые из иностранных гостей остались в Харькове, чтобы лично посетить ярмарку. Среди них - Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Я от имени всех международных участников ярмарки хочу передать вам привет и заверения о нашей заинтересованности в Харьковщине: Харьковщине аграрной, Харьковщине промышленной, Харьковщине туристической", - сказал он, обращаясь к участникам ярмарки.

Господин посол отметил, что Канада особенно заинтересована в промышленном потенциале Харьковской области.

"Вчера я был на предприятии "ФЭД". Там происходит все - от научно-исследовательской работы над нанотехнологиями до производства высокоточных запчастей для авиаконструкций. Мы видели тестирование комплектующих, которые могут оказаться в Канаде. Потенциал здесь есть", - подчеркнул Роман Ващук.

Высокий потенциал Харьковской области и ее значение для развития всей Украины отметила и Ирина Луценко.

"Вчера в Харьковскую область приезжал Президент Украины Петр Поршенко. Президент Украины возлагает очень серьезные надежды на Харьковскую область, верит в нее и любит ее. Он всегда отмечает, что Харьковщина - это край научной мысли, студенчества, машиностроения, промышленного потенциала. И если выйдет на Харьковщине построить нашу Украину, значит, получится и во всей Украине", - сказала представитель Президента в Верховной Раде Украины.

Большая Слобожанская ярмарка продлится в течение всего дня 30 сентября. Она проходит на площадке возле "Радмир Экспохолла" (ул. Академика Павлова, 271). Товаропроизводители изо всех районов Харьковской области и других областей представили здесь свою продукцию по ценам ниже рыночных. Также на ярмарке работают различные развлекательные локации и яркие выставочные павильоны каждого из районов Харьковской области.

Источник: sq.com.ua

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