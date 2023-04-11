На Великдень харків’яни зможуть освятити паски протягом дня

У Харкові на Великдень освячення пасок триватиме впродовж усього світлового дня.

Це допоможе уникнути великого скупчення людей та дотриматися вимог безпеки. Про це сьогодні, 11 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. «Усі священнослужителі проводитимуть освячення пасок упродовж світлового дня. Комендантська година як була, так і буде, – у цей час не будуть проводитися освячення пасок та служба у церквах. Цей досвід ми перейняли з минулого року», – зазначив Ігор Терехов.

Також він нагадав, що з міркувань безпеки на Великдень усі міські кладовища будуть закриті для відвідування. Крім того, низка цвинтарів очікує на розмінування.

«Велись активні бойові дії, наш противних обстрілював кладовища, мінував їх дистанційно. Є кладовища, які ще не розмінували. Зараз наші піротехніки працюють на полях Харківщини, бо потрібно привести до ладу сільськогосподарські угіддя та почати посівну. Тому буде посилене патрулювання міських цвинтарів, аби не допустити нещасних випадків», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости