“На вкус как сопли”: Ольга Фреймут научила украинцев есть устрицы
Однако своим последним видеороликом она удивила всех — научила, как правильно есть устрицы. Данное видео вызвало волну возмущения в социальных сетях. Главная причина — не все могут позволить себе такую роскошь — питаться в ресторанах дорогими деликатесами.
"Как правильно есть устрицы? Маленькой вилкой - ее подали для чего? Нет. Устрицы едим левой рукой, "выпивая" все из раковины со широкого конца. При необходимости убираем моллюска вилкой",
— написала бывшая телеведущая программы "Ревизор" и "Инспектор Фреймут" Ольга Фреймут.
https://www.instagram.com/p/CPYp1NxBI6i/?utm_medium=copy_link
Вот что пользователи сети начали высказывать в комментариях к видеоролику:
- Пойду в холодильнике поищу устрицы и буду учиться правильно их есть
- Покажите как правильно есть их с нашими зарплатами в стране, когда большую часть отдаешь на коммуналку, немного меньше проезд. Остальные тратишь на устрицы ???
- Самое печальное, что женщины благодарят в комментариях выше, а мужики ноют, о недостаточное количество средств на устрицы
- Вообще не понимаю как это можно есть
Отметим, Ольга Фреймут — именитая украинская телеведущая, которая прославилась благодаря тому, что вела программу "Ревизор" на Новом канале. До "Ревизора" у нее было шоу "Подъем", куда звезда пришла еще будучи никому неизвестной, и вела проект вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном.
Сейчас она ушла с большой журналистики, и предпочитает заниматься написанием книг, а также воспитанием детей, ведь теперь она — многодетная мама.
Источник: 1 Минута