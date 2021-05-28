“На вкус как сопли”: Ольга Фреймут научила украинцев есть устрицы

"Как правильно есть устрицы? Маленькой вилкой - ее подали для чего? Нет. Устрицы едим левой рукой, "выпивая" все из раковины со широкого конца. При необходимости убираем моллюска вилкой",

Однако своим последним видеороликом она удивила всех — научила, как правильно есть устрицы. Данное видео вызвало волну возмущения в социальных сетях. Главная причина — не все могут позволить себе такую роскошь — питаться в ресторанах дорогими деликатесами.

— написала бывшая телеведущая программы "Ревизор" и "Инспектор Фреймут" Ольга Фреймут.

https://www.instagram.com/p/CPYp1NxBI6i/?utm_medium=copy_link

Вот что пользователи сети начали высказывать в комментариях к видеоролику:

Пойду в холодильнике поищу устрицы и буду учиться правильно их есть

Покажите как правильно есть их с нашими зарплатами в стране, когда большую часть отдаешь на коммуналку, немного меньше проезд. Остальные тратишь на устрицы ???

Самое печальное, что женщины благодарят в комментариях выше, а мужики ноют, о недостаточное количество средств на устрицы

Вообще не понимаю как это можно есть

Отметим, Ольга Фреймут — именитая украинская телеведущая, которая прославилась благодаря тому, что вела программу "Ревизор" на Новом канале. До "Ревизора" у нее было шоу "Подъем", куда звезда пришла еще будучи никому неизвестной, и вела проект вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном.

Сейчас она ушла с большой журналистики, и предпочитает заниматься написанием книг, а также воспитанием детей, ведь теперь она — многодетная мама.

Источник: 1 Минута