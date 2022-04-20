Нацгвардія просить українців дивитися Великодні богослужіння онлайн заради безпеки

У Національній гвардії України рекомендують українцям не відвідувати храми на Великодні свята, оскільки в умовах військової агресії росії проти України неможливо гарантувати безпеку в місцях масового скупчення людей.

«Наші підрозділи готові до гарантування громадської безпеки та порядку під час проведення Великодніх свят. Уже виконано певні розрахунки, особовий склад готовий до виконання завдань», – сказав на брифінгу в середу в Києві начальник відділу забезпечення громадської безпеки Національної гвардії України Олександр Гриценко, пише «Інтерфакс-Україна».

Водночас він наголосив: «На нашу думку, відвідування богослужінь наразі недоцільне. Ми сподіваємося на розуміння наших громадян обстановки, яка склалася зараз, що вони дивитимуться богослужіння в режимі онлайн».

Гриценко пояснив, що в нинішній ситуації масове відвідування культових споруд може бути небезпечним. «рф постійно завдає ракетних ударів, ніхто зараз не захищений від цього», – додав він.

«Наші рекомендації – дивитися Великодні богослужіння у режимі онлайн», – підсумував начальник відділу.

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