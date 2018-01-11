Национальный совет намерен запретить выступления украинских артистов в России

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Нацсовета.

Нацсовет часто приходят обращения от граждан, которые возмущены гастролями украинских артистов в России.

В Нацсовете по этому поводу заявляют, что не имеют в этом вопросе никаких рычагов влияния, поскольку в законодательство Украины не содержит подобных запретов. Поэтому Нацсовет, ссылаясь на мировую практику, предлагает установить в законе подобное ограничение.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - сказано в заявлении

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