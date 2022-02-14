Нацотбор на Евровидение: организаторы прокомментировали результаты конкурса

Нацотбор на Евровидение-2022, в котором победила певица Алина Паш стал скандальным. Общественный вещатель обвиняют в непрозрачности голосования во время финала и в несоответствии Алины Паш, из-за того, что она ездила в Крым. Суспільне прокомментировало эту ситуацию в Facebook.

Как известно, при объявлении результатов голосования зрителей в прямом эфире были названы неверные баллы участников: Michael Soul (1 балл), группа Our Atlantic (2 балла), Барлебен (3 балла). Подрядчик-производитель телеверсии Нацотбора ООО Френдс Про ТВ объяснил это ошибкой редактора, которая дублировала результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко. Она якобы перепутала колонки и зачитала не результаты по голосованию зрителей, а итоговые.

«Таким образом, она сбила с толку ведущего и графического редактора, выводившего таблицу с результатами на экран. Из-за попыток внести правки в файле произошел сбой, и таблица исчезла с экрана», — отметил продюсер и руководитель компании Френдс Про ТВ Алексей Гончаренко.

По поводу достоверности результатов отбора Суспільне отмечает, что подсчет голосов проверяла аудиторская фирма PwC. Она занимается этим уже шесть лет подряд и подтверждает, что фальсификаций не было.

«Мы провели процедуры, чтобы убедиться, что результаты голосования зрителей из системы SMS-голосования, судей и общий балл правильно переданы ведущим в конверте, а также что общий рейтинг участника определен на основе суммы полученных баллов и в соответствии с правилами национального отбора», — сказала партнер PwC в Украине Елена Волкова.

Также Суспільне объяснило информацию о несоответствии участницы Alina Pash требованиям нацотбора на Евровидение-2022.

«Информация, которая приводится как доказательство нарушения требований нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Вещатель руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано обратное», — сказано в сообщении.

Напомним, Паш на Евровидении в Турине выступит с песней Тени забытых предков, которую исполняет на украинском и английском языках.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости