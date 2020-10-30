Надеть Винника, накрасить глаза Поляковой и вступить в ведро с Тиной Кароль – как выглядеть на все 100? Звездный рецепт
Это неудивительно, ведь выступать с хорошей фигурой, подтянутым лицом и мелодичным голосом можно до определенного возраста, а зарабатывать деньги нужно будет как-то и после ухода со сцены. Тем более, если есть свой бизнес, то и детям достанется финансов. В основном, звезды открывают или производят что-то под своим брендом — точнее, брендом своего имени.
До-до-шоурум
Шоурум Нади Дорофеевой
Шоурум Нади Дорофеевой
Так, например, солистка группы “Время и стекло” Надя Дорофеева шьет одежду под брендом “До До”, а еще у нее есть До-До-канцелярия и До-до-шоурум, где все желающие могут примерить ее одежду и что-то себе купить.
Магазин имени себя любимого
Интернет магазин Олега Винника
У Олега Винника есть целый интернет-магазин, где вы можете выбрать не только одежду с его инициалами, а еще и некоторые аксессуары и полезные вещи — маски, блокноты, зонтики, термокружки, носки и много чего другого.
Глаза как у Оли Поляковой
Тушь Оли Поляковой
Эффектная Оля Полякова решила подойти с другой стороны, и предлагает своим фанатам, а точнее фанаткам купить тушь от суперблондинки. Advena by Оля Полякова Тушь для ресниц стоит всего около трехсот гривен. По отзывам, стойкая и не размазывается.
Чем пахнет Тина Кароль?
Духи Тины Кароль
А Тина Кароль продает духи с ароматом.. себя. Стоят они 1200 гривен. Купить их можно на сайте “Бомонд”. В описании сказано, что именно так нежно и игриво Тина видит всех девушек и женщин, поэтому решилась выпускать духи под своим именем.
Источник: 1 Минута