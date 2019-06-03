Найден идеальный возраст для вступления в брак

Недавно британское издание The Independent поделилось результатами исследований группы ученых под руководством доктора Николаса Вольфингера, целью которого было определить наиболее оптимальный возраст для вступления в брак. Исследователи проделали огромную работу, проанализировав тысячи личных анкет и проведя опросы среди семейных пар разных возрастов.

Оказалось, что идеальным возрастом для создания семьи и заключения брака является возраст от 28 до 32 лет. Ученый говорит, что люди, которые поженились в этом возрасте, как правило, более счастливы в браке, а процент разводов среди них самый низкий. Если говорить о самом большом проценте разводов и расставаний, то он характерен для пар, которые поженились очень юными (18-20 лет) или ближе к сорока годам.

По мнению Вольфингера, это обусловлено тем, что молодые люди совершенно не имеют жизненного опыта и воспринимают отношения с юношеским максимализмом, а те, кто решил связать себя узами брака ближе к сорока годам воспринимают этот шаг, как последний шанс, из-за чего не совсем адекватно оценивают партнера.

Источник: www.cosmo.com.ua

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