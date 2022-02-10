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Найкращі мультфільми, які розкривають важливі соціальні проблеми

Найкращі мультфільми, які розкривають важливі соціальні проблеми

Відображення громадського порядку можна знайти майже в кожному мультику. Ми зібрали вам кілька прикладів, які допоможуть вам і дитині інакше поглянути на знайомі історії.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Горбань із Нотр-Даму” – домагання

Це один із найпохмуріших диснеївських мультфільмів. У ньому порушуються важливі соціальні проблеми, пов’язані з релігією, геноцидом та домаганнями.

Фролло пристає до Есмеральди і каже їй, що якщо вона відмовиться бути з ним, то він спалить її живцем. Есмеральда вчить глядачів бути хоробрими, захищатися та підпускати до себе лише гідних людей.

“Думками навиворіт” – депресія

Це мультфільм про депресію та про те, як вона прогресує. Коли головна героїня Райлі переїжджає до Сан-Франциско, вона боїться розчарувати батьків та пригнічує свій смуток. Ми буквально бачимо, що відбувається з емоціями дівчинки: Радість конфліктує зі Смутком і намагається замкнути його. А коли обидві емоції зникають, Райлі глибше занурюється у депресію. Поступово дівчинка взагалі перестає відчувати емоції.

Мультик показує, що ми не повинні постійно радіти. Важливо приймати усі свої емоції. Він також закликає нас розповідати близьким про свої почуття та проблеми.

Ліло і Стіч” – втрата батьків

Цей мультфільм не тільки про прибульців та пригоди. У ньому також розповідається історія двох сестер, які намагаються подолати втрату батьків та зберегти сім’ю. Маленька Ліло важко переживає ці події, а Нані доводиться багато працювати, щоб зберегти опіку над молодшою сестрою. Ситуація ускладнюється, коли за сестрами починають уважно спостерігати соціальні служби, які планують забрати Ліло. У мультику показано, як сильно сестри потребують любові та підтримки.

Холодне серце” – нетолерантність та неприйняття

Ельзі змалку доводилося приховувати свої здібності. Батьки ніколи не намагалися допомогти їй бути собою, а намагалися її ізолювати. Вони дали їй рукавички, щоб приховати унікальність дочки та зробити її «нормальною». Ельза носила ці рукавички все життя, доки не втекла і не прийняла себе. Коли інші люди дізналися про її здібності, то одразу порахували її монстром, хоча вона нікому не завдала шкоди. А все через те, що Ельза відрізнялася від них.

Мультик показує, що всі люди, які відрізняються від більшості хоч чимось, опиняються під загрозою. “Холодне серце” вчить нас, що бути іншим нормально, і для кожного у світі знайдеться місце.

Источник: chasdiy.org/

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Темы: кино

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