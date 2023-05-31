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31.05.2023 22:00
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Найкращі салати з грибами: рецепти

Гриби мають унікальний смак і аромат, який багатьом людям подобається. У цій статті ви дізнаєтеся найпопулярніші рецепти грибних салатів.

Найкращі салати з грибами: рецепти

Але спершу розберемося, чому гриби настільки смачні та часто використовуються в приготуванні страв.

  • Природний смак: гриби мають натуральний і насичений смак, який походить від їхнього складу та сполук. Вони містять глутамат натрію, який посилює смакові відчуття та надає їм злегка солодкувато-горіхового аромату.
  • Текстура: гриби мають унікальну м'ясисту текстуру, яка може бути приємною на смак. Вони соковиті та хрусткі водночас, що надає їм цікавої фактури під час прийому їжі.
  • Різноманітність видів: існує велике розмаїття видів грибів, кожен з яких має свій власний смак і аромат. Деякі гриби мають ніжний і солодкий смак, інші - більш гіркий або пряний. Це дає змогу обирати гриби під свій смак та вподобання.
  • Універсальність: гриби можуть використовуватися в найрізноманітніших стравах, починаючи від салатів і закінчуючи супами, соусами та м'ясними стравами. Їхній смак і аромат легко поєднуються з іншими інгредієнтами, що робить їх універсальними і популярними в кулінарії.

Популярні грибні салати

Грибна галявина

Щоб приготувати салат грибна галявина вам знадобиться:

  • 300 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;
  • 150 г маринованих грибів;
  • 1 дрібно нарізана цибулина;
  • 2 подрібнені зубчики часнику;
  • 2 столові ложки рослинної олії;
  • 200 г вареної картоплі, нарізаної кубиками;
  • 200 г свіжих огірків, нарізаних кубиками;
  • 3-4 столові ложки майонезу;
  • сіль і перець за смаком.
  • Свіжа зелень (кріп, петрушка) для прикраси.

Як приготувати:

  1. Нагрійте рослинну олію на пательні й обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору.
  2. Додайте нарізані свіжі печериці в пательню й обсмажте їх до м'якості та золотистого кольору. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте охолонути.
  3. У великій мисці з'єднайте обсмажені печериці, варену картоплю, свіжі огірки та мариновані гриби.
  4. Додайте майонез у салат і ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.
  5. Подавайте салат на стіл, прикрасивши свіжою зеленню.

 

Грибний із руколою

Щоб приготувати грибний салат із руколою, вам потрібно підготувати:

  • 200 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;
  • 100 г руколи;
  • 50 г пармезану, натертого;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • сіль і перець за смаком.

Як приготувати:

  1. Обсмажте гриби на оливковій олії до золотистого кольору.
  2. У великій мисці з'єднайте руколу, гриби, натертий пармезан, оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.
  3. Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.
  4. Подавайте салат одразу після приготування.

 

Грибний з огірками

Для грибного салату з огірками вам потрібно таке:

  • 300 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;
  • 2 середні огірки, нарізані кубиками;
  • 1 маленька червона цибулина, нарізана тонкими півкільцями;
  • 2 столові ложки свіжого кропу, дрібно нарізаного;
  • 3 столові ложки грецького йогурту;
  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • сіль і спеції за смаком.

Для приготування салату виконайте кілька простих кроків:

  1. Обсмажте гриби на сковороді до золотистого кольору.
  2. У великій мисці з'єднайте гриби, огірки, червону цибулину, кріп, грецький йогурт, лимонний сік, сіль і перець.
  3. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.
  4. Охолодіть салат у холодильнику перед подачею.
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