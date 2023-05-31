Найкращі салати з грибами: рецепти

Гриби мають унікальний смак і аромат, який багатьом людям подобається. У цій статті ви дізнаєтеся найпопулярніші рецепти грибних салатів.

Але спершу розберемося, чому гриби настільки смачні та часто використовуються в приготуванні страв.

Природний смак: гриби мають натуральний і насичений смак, який походить від їхнього складу та сполук. Вони містять глутамат натрію, який посилює смакові відчуття та надає їм злегка солодкувато-горіхового аромату.

Текстура: гриби мають унікальну м'ясисту текстуру, яка може бути приємною на смак. Вони соковиті та хрусткі водночас, що надає їм цікавої фактури під час прийому їжі.

Різноманітність видів: існує велике розмаїття видів грибів, кожен з яких має свій власний смак і аромат. Деякі гриби мають ніжний і солодкий смак, інші - більш гіркий або пряний. Це дає змогу обирати гриби під свій смак та вподобання.

Універсальність: гриби можуть використовуватися в найрізноманітніших стравах, починаючи від салатів і закінчуючи супами, соусами та м'ясними стравами. Їхній смак і аромат легко поєднуються з іншими інгредієнтами, що робить їх універсальними і популярними в кулінарії.

Популярні грибні салати

Грибна галявина

Щоб приготувати салат грибна галявина вам знадобиться:

300 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;

150 г маринованих грибів;

1 дрібно нарізана цибулина;

2 подрібнені зубчики часнику;

2 столові ложки рослинної олії;

200 г вареної картоплі, нарізаної кубиками;

200 г свіжих огірків, нарізаних кубиками;

3-4 столові ложки майонезу;

сіль і перець за смаком.

Свіжа зелень (кріп, петрушка) для прикраси.

Як приготувати:

Нагрійте рослинну олію на пательні й обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте нарізані свіжі печериці в пательню й обсмажте їх до м'якості та золотистого кольору. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте охолонути. У великій мисці з'єднайте обсмажені печериці, варену картоплю, свіжі огірки та мариновані гриби. Додайте майонез у салат і ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися. Подавайте салат на стіл, прикрасивши свіжою зеленню.

Грибний із руколою

Щоб приготувати грибний салат із руколою, вам потрібно підготувати:

200 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;

100 г руколи;

50 г пармезану, натертого;

2 столові ложки оливкової олії;

1 столова ложка лимонного соку;

сіль і перець за смаком.

Як приготувати:

Обсмажте гриби на оливковій олії до золотистого кольору. У великій мисці з'єднайте руколу, гриби, натертий пармезан, оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець. Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися. Подавайте салат одразу після приготування.

Грибний з огірками

Для грибного салату з огірками вам потрібно таке:

300 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;

2 середні огірки, нарізані кубиками;

1 маленька червона цибулина, нарізана тонкими півкільцями;

2 столові ложки свіжого кропу, дрібно нарізаного;

3 столові ложки грецького йогурту;

1 столова ложка лимонного соку;

сіль і спеції за смаком.

Для приготування салату виконайте кілька простих кроків: