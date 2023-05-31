31.05.2023 22:00
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Найкращі салати з грибами: рецепти
Гриби мають унікальний смак і аромат, який багатьом людям подобається. У цій статті ви дізнаєтеся найпопулярніші рецепти грибних салатів.
Але спершу розберемося, чому гриби настільки смачні та часто використовуються в приготуванні страв.
- Природний смак: гриби мають натуральний і насичений смак, який походить від їхнього складу та сполук. Вони містять глутамат натрію, який посилює смакові відчуття та надає їм злегка солодкувато-горіхового аромату.
- Текстура: гриби мають унікальну м'ясисту текстуру, яка може бути приємною на смак. Вони соковиті та хрусткі водночас, що надає їм цікавої фактури під час прийому їжі.
- Різноманітність видів: існує велике розмаїття видів грибів, кожен з яких має свій власний смак і аромат. Деякі гриби мають ніжний і солодкий смак, інші - більш гіркий або пряний. Це дає змогу обирати гриби під свій смак та вподобання.
- Універсальність: гриби можуть використовуватися в найрізноманітніших стравах, починаючи від салатів і закінчуючи супами, соусами та м'ясними стравами. Їхній смак і аромат легко поєднуються з іншими інгредієнтами, що робить їх універсальними і популярними в кулінарії.
Популярні грибні салати
Грибна галявина
Щоб приготувати салат грибна галявина вам знадобиться:
- 300 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;
- 150 г маринованих грибів;
- 1 дрібно нарізана цибулина;
- 2 подрібнені зубчики часнику;
- 2 столові ложки рослинної олії;
- 200 г вареної картоплі, нарізаної кубиками;
- 200 г свіжих огірків, нарізаних кубиками;
- 3-4 столові ложки майонезу;
- сіль і перець за смаком.
- Свіжа зелень (кріп, петрушка) для прикраси.
Як приготувати:
- Нагрійте рослинну олію на пательні й обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору.
- Додайте нарізані свіжі печериці в пательню й обсмажте їх до м'якості та золотистого кольору. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте охолонути.
- У великій мисці з'єднайте обсмажені печериці, варену картоплю, свіжі огірки та мариновані гриби.
- Додайте майонез у салат і ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.
- Подавайте салат на стіл, прикрасивши свіжою зеленню.
Грибний із руколою
Щоб приготувати грибний салат із руколою, вам потрібно підготувати:
- 200 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;
- 100 г руколи;
- 50 г пармезану, натертого;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- сіль і перець за смаком.
Як приготувати:
- Обсмажте гриби на оливковій олії до золотистого кольору.
- У великій мисці з'єднайте руколу, гриби, натертий пармезан, оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.
- Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.
- Подавайте салат одразу після приготування.
Грибний з огірками
Для грибного салату з огірками вам потрібно таке:
- 300 г свіжих печериць, нарізаних тонкими скибочками;
- 2 середні огірки, нарізані кубиками;
- 1 маленька червона цибулина, нарізана тонкими півкільцями;
- 2 столові ложки свіжого кропу, дрібно нарізаного;
- 3 столові ложки грецького йогурту;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- сіль і спеції за смаком.
Для приготування салату виконайте кілька простих кроків:
- Обсмажте гриби на сковороді до золотистого кольору.
- У великій мисці з'єднайте гриби, огірки, червону цибулину, кріп, грецький йогурт, лимонний сік, сіль і перець.
- Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.
- Охолодіть салат у холодильнику перед подачею.