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Найпопулярніші соцмережі в Україні: велике дослідження агентства plusone

Найпопулярніші соцмережі в Україні: велике дослідження агентства plusone

Комунікаційна агенція plusone опублікувала результати дослідження присутності соцмереж в Україні. Зокрема, назвали найпопулярніші ресурси серед різних вікових категорій.

Згідно зі звітом, Instagram вперше за час роботи в Україні випередив Facebook у кількості користувачів.

Результати

  • За останні пів року українська аудиторія Facebook збільшилася на 800 тисяч – до 16,8 мільйона користувачів.
  • Instagram же зріс одразу на 2,3 мільйона – до 17,3 мільйона користувачів.
  • Також на 3,8 мільйона збільшилася аудиторія тих, кого можна охопити рекламними інструментами Meta – до 27,8 мільйона.

Загальна аудиторія найпопулярніших в Україні соцмереж
Загальна аудиторія (користувачі від 13 років) найпопулярніших в Україні соцмереж / Фото plusone

Що стосується аудиторії від 18 років, то тут картина не сильно змінюється. Найбільшу аудиторію має YouTube, за ним йдуть Facebook, Instagram і TikTok відповідно.

Аудиторія YouTube, Facebook, Instagram і TikTokАудиторія YouTube, Facebook, Instagram і TikTok / Фото plusone

Нарешті, найцікавіше: розподіл популярності соцмереж серед вікових категорій.

  • Аудиторія віком 18-24 роки віддає перевагу TikTok. На другому місці для молодих людей Instagram
  • Серед користувачів від 25 до 34 років найпопулярнішим є YouTubeДруге місце тут також дісталось Instagram.
  • Аналогічна ситуація й у категорій 35-44 роки, 45-54 та 55+ – усі вони більшою мірою дивляться YouTube. Однак в усіх трьох випадках друге місце зайняв уже Facebook.

Розподіл популярності соцмереж серед вікових категорій
Розподіл популярності соцмереж серед вікових категорій / Фото plusone

Источник: tech.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: соцсети

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