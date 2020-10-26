Наконец-то нашла рецепт приготовления заливного пирога, где начинка не опускается на дно, а вся остается посередине

Список продуктов:

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Молоко – 100 мл

Сахар – 120 г

Яйцо – 2 шт.

Растительное масло – 80 мл

Соль – ¼ ч. л.

Варенье – 300 г

Приготовление:

Просеянную муку смешайте с разрыхлителем.

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до однородности. В яичную смесь добавьте молоко и растительное масло. Перемешайте.

Затем соедините яичную смесь с мучной. Перемешайте и разделите тесто на две части.

Форму застелите пергаментом и обязательно смажьте растительным маслом. Равномерно распределите одну половину теста.

На этом этапе нужно форму с тестом отправить в разогретую духовку до 200 ℃ на 10 минут. И только после выпечки выложить варенье и вылить вторую половину теста. Потом выпекать еще 40 минут, только температуру уменьшить до 180 ℃.

Благодаря такому секрету начинка останется посередине пирога, а не опустится вниз.

Источник: 1 Минута