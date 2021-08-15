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15.08.2021 19:03
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Нашелся мужчина, которому Тина Кароль посвятила песню “Хороший парень”

Нашелся мужчина, которому Тина Кароль посвятила песню “Хороший парень”

Страница "ФанТина" в Инстаграм опубликовала фрагмент интервью с Антоном, который говорит, что его фамилия "Вельбой" или "Wellboy" также переводится как "хороший парень". И когда он услышал этот незабываемый трек Тины Кароль, то понял — это безусловный знак, это о нем и именно он должен стать тем, с кем Кароль исполнит новую композицию.

Напомним, Антон Вельбой участвовал в 10-м сезоне талант-шоу "X-фактор", где его тренером была Настя Каменских. Тогда парня заметили как креативного, талантливого, поэтому никто не удивлен, что он еще раз появится в украинском медиапространстве.

Также добавим, что Тина Кароль дает шанс некоторым украинским исполнителям, которые только начинают свой звездный путь на сцене. Она записывает с ними новый альбом "Молодая кровь". Этот альбом будет посвящен специально ко Дню независимости Украины, чтобы показать, что в нашей стране есть не только звезды первого эшелона, а еще и очень талантливые, но, к сожалению, пока что не такие известные артисты.

В число счастливчиков, которые споют с Тиной Кароль, вошли Latexfauna, Самнасам, Ivan Navi, Алина Паш, группа KAZKA и Никита Ломакин.

Известно, что альбом будет доступен 20 августа этого года, и появится на всех музыкальных площадках. Сама Тина Кароль подобный эксперимент делает впервые, поэтому очень переживает перед релизом. Но проделана огромная работа, поэтому музыка обязательно найдет своих слушателей.

Источник: 1 Минута

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