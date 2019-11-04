Наслаждение жизнью. Что меня удивило в Швеции

Несмотря на депрессивный климат, скандинавы умеют наслаждаться жизнью

В школе я обожал уроки географии. Помню, как учительница начинала занятия с вопроса: «Что вы знаете об этой стране мира?». Дети отвечали предсказуемо: Куба — сигары и коммунизм, США — небоскребы и фастфуд, Швейцария — часы, банки и шоколад, Франция — круассаны и Эйфелева башня, Швеция — Нобелевская премия, шведский стол, ну и там холодно… Надо сказать, что многие проживают всю жизнь с таким же набором ассоциаций и не испытывают дискомфорта. А жаль, потому что открыть для себя другую культуру и мировоззрение — это, на мой взгляд, роскошь.

Накануне поездки в Стокгольм я много прочел о достопримечательностях шведской столицы, нашел интересную статистику, отзывы туристов, а также детально ознакомился с картами. То есть мои знания, к счастью, стали несколько шире, чем перед уроками географии. Но есть несколько вещей, которые легче понять и принять только будучи на месте.

Философия лагом

Если коротко — это значит найти «золотую середину» во всем. То есть следить не столько за модой, сколько за качеством вещей и тем, насколько тебе в них удобно. Иметь все необходимое, но не тратить деньги на лишнее. Экономить, но не ограничивать себя, если чего-то очень хочется.

Объяснить лагом можно очень просто — это как шведский стол. Вы выбираете те блюда, которые хотите попробовать, и ровно столько, сколько можете съесть.

Интерьеры одинаковые — сдержанный минимализм с максимальной функциональностью

Скандинавский социализм

История, которая случилась со мной: по прилету в Стокгольм всем пассажирам нужно было пройти в аэропорту обязательную процедуру — паспортный контроль, к которому выстроились две очереди. Первая из пяти человек — для граждан с паспортами ЕС. Вторая — для всех остальных. Работница аэропорта, которая обслуживала первую очередь, справилась быстрее коллеги. Подождав пару мгновений, она открыла перегородку и пригласила украинцев подходить к ее стойке («Паспорта ЕС»). Это чтобы мы не стояли долго в очереди. Не знаю, регламентируется ли это внутренними правилами аэропорта, но в такие моменты чувствуешь — здесь в приоритете люди, а не система.

Счастливые бездомные

За все время пребывания в Швеции наткнулся лишь на двух нищих. Они были эмигрантами. Первый, с восточной внешностью, выбивал чек у специального автомата для сдачи пластиковых бутылок. Вторая — ромка — сидела на обочине, с головой завернувшись в покрывало. Я заметил, как под курткой она набирала сообщение в мессенджере. И это был смартфон с сенсорным дисплеем!

Жизнь за стеклом

Шведы не любят закрывать свои большие окна шторами или хотя бы тюлем. Поэтому, если вам нравится наблюдать, как живут другие, то это просто идеальное место. Хотя быт шведов не так уж и интересен, как по мне. Интерьеры одинаковые — сдержанный минимализм с максимальной функциональностью. Стены преимущественно светло-серых или кремовых оттенков. На подоконниках стоят лампы с тусклым желтым светом и одинокие вазоны.

«Не очень friendly»

Мне как путешественнику на первый взгляд показалось, что шведы достаточно отстраненные, слишком серьезные, замкнутые в себе и недружелюбные. Но это не так. Стоит вам обратиться к ним с просьбой, как на лице местных появляется радость просто от того, что вы с ними заговорили и они могут помочь и что-то посоветовать. И не бойтесь спросить дорогу у здорового бородатого мужика с кожаным портфелем и галстуком, потому что через минуту он может сесть на самокат и поехать обедать!

Стиль: 50 оттенков серого

Шведы сдержаны в одежде. Женщины часто надевают черные брюки-клеш, черные сапоги или кроссовки и черное пальто или плащ. Образ дополняют сумкой, шарфом или перчатками благородных оттенков красного, зеленого или желтого цветов. Мужчины надевают классические костюмы, делая акценты на кожаных туфлях, портфелях и шарфах.

Покупки без наличных

Почти везде в Швеции можно и нужно рассчитываться карточкой: начиная с автобуса и заканчивая сувенирными лавочками с китайской продукцией. Это проще и выгоднее.

Безлюдные вечерние улицы

Удивительно, но во время прогулки по Стокгольму в 9−10 вечера чувствуешь себя фриком, потому что в это время хотя бы какое-то движение есть только на туристических улицах, а все местные уже давно отдыхают. Магазины закрыты, кафе и рестораны пустеют. На улице нет даже собак, но есть коммунальщики, которые ремонтируют и без того идеальные дороги.

Владимир Грисюк, журналист, путешественник

Источник: style.nv.ua

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