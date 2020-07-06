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Наслідки Бієнале: Львівська художниця презентує нову серію Nude у Харкові

10 липня у Харківській муніципальній галереї відкриється виставка Nude Василини Буряник. Вперше роботи львівської художниці у Харкові презентували восени 2019 року на другій Бієнале молодого мистецтва. В основній експозиції була представлена її інсталяція «Фрагменти організмів» — акваріуми з художніми образами червонокнижних тварин, створені з текстилю. У Nude за допомогою нейлону, її улюбленого матеріалу, Василина Буряник досліджує схожість спустошених природних ландшафтів із беззахисністю людського тіла. Презентувати нові роботи не у рідному Львові, а у Харкові художниці вдалося на запрошення Муніципальної галереї та за сприяння Євгена Оберемка — харківського шанувальника таланта художниці.

Наслідки Бієнале: Львівська художниця презентує нову серію Nude у Харкові До створення проєкту художницю наштовхнули краєвиди Карпат, котрі перетворилися на пустелю внаслідок вирубки лісів. Василина наголошує, що наслідки людської діяльності ми можемо спостерігати на всій території України: пожежі в її центральній частині, руйнації на сході та на територіях, на яких ведуться бойові дії. У проєкті Nude вона проводить паралелі між людським тілом і природою, натякаючи, що ми тотожні, взаємозалежні та однаково вразливі. Одну з картин авторка встигла показати у київській галереї мистецтв «Лавра» на виставці «Середовище існування. Маніфест 2020». Тоді за потрапляння у експозицію змагалися на конкурсі 300 українських художників та художниць. Повністю серію Nude першими побачать харківські глядачі і глядачки.

Матеріалом для робіт став улюблений авторкою прозорий нейлон. Образи на ньому вона створює за допомогою друку, аплікації, вишивки і вогню. Накладаючи шари текстилю, художниця досягає прозорості і взаємодії різних елементів в одному місці — крізь панораму природи проглядає шкіра людини. Течії та струмки здаються судинами або нервовими закінченями. А ще роботи підсвічені ззаду, що посилює взаємодію різних шарів. Василина називає це ефектом рентгену.

Наслідки Бієнале: Львівська художниця презентує нову серію Nude у Харкові

«Більшість моїх робіт пов’язана з екологією, зі зникненням лісів, тварин. Колись давно тварина була центральним елементом міфів, казок, релігій, природа була частиною людського життя, а людина відчувала себе частиною природи. Сьогодні ж ми ставимося до неї споживацьки, витісняємо її з фольклору, думок, почуттів», — з сумом зазначає авторка.

Екологічна тематика виявилася спільним інтересом художниці й колишнього начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Євгена Оберемка. Під час Бієнале екоінспекція підтримала створення інсталяції, і Євген Оберемок обіцяв підтримувати нові ідеї художниці.

«Багато що ми чуємо з новин — пожежі, повені, вирубки, копальні. Багато чого жахливого відбувається з природою непомітно. Наприклад, нам у майбутньому ще доведеться підраховувати збитки, які війна завдала екосистемі Східної України, — зазначає Євген Оберемок. — Тому кожне влучне нагадування про вразливість природи і відповідальність людини є своєчасною. Мені дуже імпонує техніка Василини, її винахідливість у роботі з тканинами і враження, яке робить її мистецтво на глядача. Тому я завжди радий їй допомогти».

Без меценатства мистецтву розвиватися складно, вважає директорка Харківської муніципальної галереї Тетяна Тумасян. А тривалі стосунки меценатів та художників — один із наслідків минулорічної Бієнале, яка зібрала у Харкові митців та глядачів з усієї України. «Ми у галереї слідкуємо за творчістю Василини ще з 2013 року, а на Бієнале ми наживо переконались у тому, що її роботи привертають велику увагу, — розповідає директорка Харківської Муніципальної галереї Тетяна Тумасян, яка минулого року очолювала оргкомітет Бієнале. — Ще важливо, що Василина Буряник займається екзотичною для Харкова технікою художнього текстилю, через яку говорить про важливі екологічні теми».

Наслідки Бієнале: Львівська художниця презентує нову серію Nude у Харкові

Партнерство мецената і художниці Тетяна Тумасян вважає випадком дуже рідкісним, але оптимістичним. Такі випадки, вважає галеристка, можна перерахувати на пальцях руки — Олександр Животков і Стелла Беньямінова, Андрій Сагайдаківський та Павло Мартинов, або ж декілька авторів, чиї роботи купують Борис і Тетяна Гриньови. «Це дуже хороша, важлива тенденція», — впевнена Тетяна Тумасян.

Виставку можна буде побачити з 10 до 29 липня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15) кожного дня крім неділі з 11:00 до 19:00. Вхід вільний.

Проєкт реалізовано за підтримки Євгена Оберемка.

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Довідка
Василина Буряник — українська художниця, живе і працює у Львові. Народилася у 1985 році, у 2004 закінчила Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі, у 2010 році закінчила  Львівську національну академію мистецтв (кафедра художнього текстилю).
Перша персональна виставка Василина Буряник під назвою «Жанри» пройшла у 2003 році в Ужгороді. З того часу художниця прийняла участь у 20 виставках та пленерах. Учасниця Всеукраїнської бієнале «Текстилізм-8» (Львів, 2011), Другої національної Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019).
Лауреатка Всеукраїнського конкурсу Друга національна Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019),  Учасниця стипендіальної програми «Gaude Polonia» (Варшава, 2013).

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