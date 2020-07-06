Наслідки Бієнале: Львівська художниця презентує нову серію Nude у Харкові

10 липня у Харківській муніципальній галереї відкриється виставка Nude Василини Буряник. Вперше роботи львівської художниці у Харкові презентували восени 2019 року на другій Бієнале молодого мистецтва. В основній експозиції була представлена її інсталяція «Фрагменти організмів» — акваріуми з художніми образами червонокнижних тварин, створені з текстилю. У Nude за допомогою нейлону, її улюбленого матеріалу, Василина Буряник досліджує схожість спустошених природних ландшафтів із беззахисністю людського тіла. Презентувати нові роботи не у рідному Львові, а у Харкові художниці вдалося на запрошення Муніципальної галереї та за сприяння Євгена Оберемка — харківського шанувальника таланта художниці.

До створення проєкту художницю наштовхнули краєвиди Карпат, котрі перетворилися на пустелю внаслідок вирубки лісів. Василина наголошує, що наслідки людської діяльності ми можемо спостерігати на всій території України: пожежі в її центральній частині, руйнації на сході та на територіях, на яких ведуться бойові дії. У проєкті Nude вона проводить паралелі між людським тілом і природою, натякаючи, що ми тотожні, взаємозалежні та однаково вразливі. Одну з картин авторка встигла показати у київській галереї мистецтв «Лавра» на виставці «Середовище існування. Маніфест 2020». Тоді за потрапляння у експозицію змагалися на конкурсі 300 українських художників та художниць. Повністю серію Nude першими побачать харківські глядачі і глядачки.

Матеріалом для робіт став улюблений авторкою прозорий нейлон. Образи на ньому вона створює за допомогою друку, аплікації, вишивки і вогню. Накладаючи шари текстилю, художниця досягає прозорості і взаємодії різних елементів в одному місці — крізь панораму природи проглядає шкіра людини. Течії та струмки здаються судинами або нервовими закінченями. А ще роботи підсвічені ззаду, що посилює взаємодію різних шарів. Василина називає це ефектом рентгену.

«Більшість моїх робіт пов’язана з екологією, зі зникненням лісів, тварин. Колись давно тварина була центральним елементом міфів, казок, релігій, природа була частиною людського життя, а людина відчувала себе частиною природи. Сьогодні ж ми ставимося до неї споживацьки, витісняємо її з фольклору, думок, почуттів», — з сумом зазначає авторка.

Екологічна тематика виявилася спільним інтересом художниці й колишнього начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Євгена Оберемка. Під час Бієнале екоінспекція підтримала створення інсталяції, і Євген Оберемок обіцяв підтримувати нові ідеї художниці.

«Багато що ми чуємо з новин — пожежі, повені, вирубки, копальні. Багато чого жахливого відбувається з природою непомітно. Наприклад, нам у майбутньому ще доведеться підраховувати збитки, які війна завдала екосистемі Східної України, — зазначає Євген Оберемок. — Тому кожне влучне нагадування про вразливість природи і відповідальність людини є своєчасною. Мені дуже імпонує техніка Василини, її винахідливість у роботі з тканинами і враження, яке робить її мистецтво на глядача. Тому я завжди радий їй допомогти».

Без меценатства мистецтву розвиватися складно, вважає директорка Харківської муніципальної галереї Тетяна Тумасян. А тривалі стосунки меценатів та художників — один із наслідків минулорічної Бієнале, яка зібрала у Харкові митців та глядачів з усієї України. «Ми у галереї слідкуємо за творчістю Василини ще з 2013 року, а на Бієнале ми наживо переконались у тому, що її роботи привертають велику увагу, — розповідає директорка Харківської Муніципальної галереї Тетяна Тумасян, яка минулого року очолювала оргкомітет Бієнале. — Ще важливо, що Василина Буряник займається екзотичною для Харкова технікою художнього текстилю, через яку говорить про важливі екологічні теми».

Партнерство мецената і художниці Тетяна Тумасян вважає випадком дуже рідкісним, але оптимістичним. Такі випадки, вважає галеристка, можна перерахувати на пальцях руки — Олександр Животков і Стелла Беньямінова, Андрій Сагайдаківський та Павло Мартинов, або ж декілька авторів, чиї роботи купують Борис і Тетяна Гриньови. «Це дуже хороша, важлива тенденція», — впевнена Тетяна Тумасян.

Виставку можна буде побачити з 10 до 29 липня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15) кожного дня крім неділі з 11:00 до 19:00. Вхід вільний.

Проєкт реалізовано за підтримки Євгена Оберемка.

· Виставка Nude у Facebook

· Сайт Харківської муніципальної галереї

· Сторінка Харківської муніципальної галереї у Facebook

· Сторінка Харківської муніципальної галереї в Instagram

· Telegram-канал Харківської муніципальної галереї

Довідка

Василина Буряник — українська художниця, живе і працює у Львові. Народилася у 1985 році, у 2004 закінчила Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі, у 2010 році закінчила Львівську національну академію мистецтв (кафедра художнього текстилю).

Перша персональна виставка Василина Буряник під назвою «Жанри» пройшла у 2003 році в Ужгороді. З того часу художниця прийняла участь у 20 виставках та пленерах. Учасниця Всеукраїнської бієнале «Текстилізм-8» (Львів, 2011), Другої національної Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019).

Лауреатка Всеукраїнського конкурсу Друга національна Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019), Учасниця стипендіальної програми «Gaude Polonia» (Варшава, 2013).

Новости портала «Весь Харьков»