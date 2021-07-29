Наследство Аллы Пугачевой: что есть в завещании певицы и кому она планирует передать свое имущество?

Сейчас она со своими детьми-двойняшками живет в шикарном особняке-дворце. Поговаривают, он целиком и полностью принадлежит Максиму Галкину. Мол, тот воссоздал его вид из своего сновидения, а потом полностью проспонсировал мечту. Однако это не говорит о том, что у Примадонны российской эстрады вовсе нет недвижимости. Еще и как есть, и на ней звезда предпочитает пассивно зарабатывать — сдает в аренду.

Семья певицы большая и дружная, во всяком случае, на камеру. Однако не исключено, что каждый хотел бы получить лакомый кусочек наследства именитой певицы Пугачевой, и попасть в завещание. Чем же владеет артистка и кому передает свое имущество, а также какого близкого родственника она и вовсе вычеркнула из завещания?

Алла Пугачева

Для начала разберемся, чем же именно владеет Алла Борисовна по состоянию на сегодняшний день, и в какие суммы это оценивают эксперты.

В открытых источниках уже назвали примерную стоимость загородного имущества Пугачевой и Галкина, которое находится в элитной деревушке Грязь. По некоторым сведениям, дворец возвели за десять миллионов долларов. Шестиэтажный дом, расположенный на участке площадью в один гектар, находится в подмосковной деревне. На территории есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание особняка уходит минимум восемь тысяч долларов ежемесячно.

Замок Галкина и Пугачевой

Также у Аллы есть четырехкомнатная квартира в самом центре Москвы. Там она жила еще до того, как у нее родились двойняшки. Сейчас апартаменты не пустуют, в них живет внук эстрадной звезды Никита Пресняков со своей женой Аленой.

Кстати, Никита Пресняков — вовсе не пользуется добротой своей бабушки, а старается заработать себе на жизнь самостоятельно.

Никита Пресняков

Поэтому он даже семейный автомобиль взял в кредит, и до сих пор его не погасил. Помимо этого, молодой кинорежиссер и исполнитель напрочь отказался от выступлений с представителями своей легендарной семьи.

Помимо апартаментов, которые бабуля отдала своему внуку, у нее еще есть легендарная квартира на Тверской, которую экс-жена Филиппа Киркорова сдает в аренду.

Квартира Аллы Пугачевой на Тверской

Квартира Аллы Пугачевой на Тверской

Квартира Аллы Пугачевой на Тверской

Как сказано в объявлении о сдачи недвижимости, в аренду предлагается уютная большая пятикомнатная квартира с тремя спальнями. Квартира оборудована всей бытовой техникой. Встроенная кухня. В столовой имеется бар и действующий камин. Есть отдельная гардеробная. 2 санузла (душевая и джакузи). Подъезд с охраной и видеонаблюдением. 2 машиноместа на территории. Въезд через шлагбаум.

Указано, что ежемесячная стоимость аренды — 220 тысяч рублей. Независимые риэлторы подтвердили, что, по фото, такая квартирка действительно стоит своих денег.

Известно, что в нее уже заехали жильцы, которые живут там несколько лет.

Также у нее есть дача в поселке Малые Бережки в Истринском районе Московской области. Это построенный в начале 90-х трехэтажный дом площадью 1000 кв. м., стоящий на участке в 50 соток.

Раньше у нее была также квартира в Майами, но певица продала ее. Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели недвижимость на Кипре. В автопарке певицы Mercedes золотистого цвета и Rolls Royce Phantom.

Rolls Royce Phantom - фото из открытых источников

Предположительно, все эти имения, которые певица приобрела в годы своей бурной и высокооплачиваемой карьеры, Алла Борисовна разделит между своими ближайшими родственниками.

В первую линию попадает, конечно же, супруг Максим Галкин. Затем идут двойняшки Лиза и Гарри, а также дочь Аллы от первого брака Кристина Орбакайте.

Дворец, миллионы на счетах: кому Алла Пугачева оставит наследство - Галкину, Орбакайте, Лизе и Гарри?

Источник: 1 Минута