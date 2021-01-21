Настя Каменских, Наталья Могилевская, Леся Никитюк и другие звездные красотки, которые пока не стали мамами

Наталья Могилевская

Героини нашей сегодняшней подборки регулярно натыкаются на острые вопросы по поводу отсутствия детей в социальных сетях. Так почему же они до сих пор не познали радость материнства?

К своим 45 годам Наталья успела дважды выйти замуж и дважды развестись, причем в обоих браках певица так и не обзавелась наследниками. Впрочем, детей она любит — у нее есть собственная талант-школа, где она с удовольствием делится знаниями со своими учениками.

Наталья Могилевская

Что касается планов на родительство, то однажды в интервью для "Светской жизни" Могилевская дала весьма исчерпывающий ответ:

"Я не знаю, как и в каком возрасте придут детки в мою жизнь, но они придут только после того, когда мое сердце будет готово, а не когда я решу в голове "Пора". Так ни я не буду счастлива, ни они".

А недавно во время опросника в социальных сетях знаменитость поделилась своим мнением насчет усыновления:

"Готов ученик — найдется и учитель. Готова стать матерью — найдется и ребенок".

Скриншот из Инстаграма Натальи Могилевской

Руслана

Победительница "Евровидения-2004" уже 25 лет счастлива в браке с Александром Ксенофонтовым, однако за эти годы они так и не завели детей. Причиной этому стал бешеный ритм жизни певицы и ее увлечение спортом. Никак более развернуто комментировать вопрос материнства с прессой Руслана не собирается.

Руслана с мужем

Леся Никитюк

Главной путешественнице страны уже 33 и она до сих пор находится в статусе холостячки. Впрочем, постоянные вопросы фанатов о замужестве перестали ее волновать.

Леся Никитюк

Ранее Леся признавалась, что подумывает о переезде заграницу, но только при условии, если она будет готовиться к рождению ребенка:

"Хотела бы первые 2-3 года пожить с малышом в другом климате, чтобы ему было легче адаптироваться. Многие дети болеют из-за климата, и сами родители от этого страдают. Если можно все упростить, почему бы этого не сделать?", — призналась Никитюк в одном из своих интервью.

Настя Каменских

Жена Потапа неоднократно говорила о том, что любит детей, да и они тоже ее обожают. Морально звезда уже готова стать мамой, именно поэтому в сети Настю то и дело подозревают в беременности, выискивая на каждом ее фото хоть какой-то намек на растущий живот.

Настя Каменских и Потап

Руслана Писанка

Телеведущей и актрисе сейчас 55, тем не менее, матерью она все еще не стала. Во время участия Русланы и ее мужа Игоря Исакова в проекте "Зважені та щасливі" выяснилось, что у супругов разное видение на детей.

Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым

Если Исаков думает о них всегда, независимо от возраста, то Писанка считает, что задумываться о пополнении поздновато:

"Становится уже поздно думать о том, о чем нужно было думать 20 лет назад".

Источник: 1 Минута