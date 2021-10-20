Настя Каменских показала нежный домашний образ: изумрудная теплая пижамка

Настя Каменских показала любимую теплую пижаму

Конечно, ранее певица признавалась, что может позволить себе спать в футболке мужа, однако это скорее исключение, чем правило. Звезда любит очаровательные женственные пижамы, которых у нее огромное количество. И нарядами артистка любит хвастаться у себя в Инстаграм-профиле.

[caption id="attachment_203423" align="aligncenter" width="480"] Настя Каменских показала любимую теплую пижаму[/caption]

[caption id="attachment_203421" align="aligncenter" width="480"] Настя Каменских показала любимую теплую пижаму[/caption]

Сейчас, в сезон похолоданий, далеко не всегда можно ходить по дому в коротких шортиках и майке. Поэтому супруга Потапа решила утеплиться.

Ее новые фотографии собрали множество "лайков" и восхищенных комментариев. Однако были и те, которые отметили, что новый домашний look полнит артистку.

Отметим, что супруга украинского рэпера с международным именем Потап Настя Каменских – одна из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она вдохновляет на неординарные аутфиты многих поклонниц и показывает, как можно выглядеть безупречно где угодно и когда угодно.

"Мне кажется, изумрудный подходит всем. Такой глубокий, благородный, красивый. Поэтому я и не заметила, как начала все скупать в этом цвете", — написала NK в описании к публикации

Также добавим, что недавно артистка вместе со своим супругом была на отдыхе. Невероятные снимки в лимонном купальнике звезда опубликовала в Инстаграм-профиле, чем развеяла слухи о том, что беременна. Ведь на снимках отчетливо видно, что ни о какой беременности речь и не идет. Потап также не хотел бы комментировать то, когда у пары будут деньги.

Источник: 1 Минута