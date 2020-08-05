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Настя Каменских получила Золотую кнопку YouTube

Настя Каменских получила Золотую кнопку YouTube

Певица получила награду сервиса за свой блог, который она организовала первой среди украинских поп-певиц.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, получила Золотую кнопку от YouTube. Ролик с моментом вручения таблички звезда показала на своей странице в Instagram.

Награду Каменских получила за первый миллион подписчиков на ее YouTube-канале NK. При этом каждый эпизод видеоблога певицы попадает в тренды YouTube-Украина и собирает миллионы просмотров.

На текущий момент канал Каменских в целом насчитывает около 400 млн просмотров и 125 млн подписчиков. Аудитория блога певицы состоит из юзеров стран СНГ, Испании, Турции, США и страны Латинской Америки.

 

Настя Каменских стала первой среди украинских поп-певиц, запустивший собственный видеоблог. Она начала работу над ним в 2016 году.

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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