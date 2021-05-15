Настя Каменских прикрыла живот в ожидании чуда: “Еще один чудесный момент”. Что знаем о беременности звезды?

Настя Каменских. Она красива, интересна мужчинам, но самое главное - любима своим мужем. Поп-артистке уже 34 года, но еще ни разу ее не видели с коляской. Деток этой паре Господь еще не подарил.

Настя Каменских и Потап. Фото взято на просторах сети.

В интервью популярному Инстаграм-блогеру Мashukovsky певица откровенно призналась, что хочет завести деток и ей нет разницы мальчик это будет или девочка...Любить будет одинаково.

В прочем, слухи о беременности Насти ходят в сети постоянно. Артистка и сама смеется, мол как только плотно поест - сразу все умудряются разглядеть её животик.

Настя Каменских. Фото взято на просторах сети.

Но как бы Настя не упиралась, все равно тема ее потенциального материнства интересна поклонниками. Недавно, в реалити-шоу "Девочки рулят" подруга Каменских вдруг заговорила о внуках Лидии (мамы певицы)

Подруга Насти Каменских заговорила вдруг про внуков Лидии. Скриншот взят из кадра шоу "Девочки рулят"

"Будут у вас внуки - будете их за папу целовать", - сказала одна из участниц шоу.

Подруга Насти Каменских заговорила вдруг про внуков Лидии. Скриншот взят из кадра шоу "Девочки рулят"

Несколько часов назад поп-дива выставила очень загадочное фото в бикини. Живот прикрыла и подписала на английском:

"Еще один прекрасный момент, что бы помнить"

Неужели все-таки мы скоро узнаем, что пара Насти и Потапа ждет малыша?

Настя Каменских и Потап. Фото взято на просторах сети.

Источник: 1 Минута