Настя Каменских призналась в любви красивой девушке: Потапу стоит задуматься

NK любит делиться с поклонниками в социальных сетях свежими фотографиями, видео и размышлениями о жизни. Ее микроблог в Инстаграм насчитывает больше 5 миллионов подписчиков. Каменских в своем микроблоге показывает не только свои фото, но и снимки своих близких людей. Так, недавно артистка опубликовала фото со своей лучшей подругой Аней Андрийчук-Завгородней, женой Алексея Завгороднего (Позитива из группы Время и Стекло). На снимке подруги позировали сидя на фоне новогодней елки. Аня положила голову на плече Каменских, девушки мило улыбались.

«Спасибо Вселенной за мою подругу. Такую другую и особенную, и одновременно похожую на меня! Уже больше 14 лет не можем наговориться и насмеяться друг с другом! Люблю », — написала под фото Настя Каменских.

Пользователи Сети по достоинству оценили фото красавиц и отметили, что подруги похожи друг на друга, как две капли воды. «Красотульки, словно сестрички», «Я думала, вы родные сестры», «Красотки», «Каменских — вы супер», «Ого, восхитительные», — отреагировали на фото фолловеры.

Напомним, перед Новым годом Настя Каменских вместе с Аней Андрийчук-Завгородней выпустили влог, в котором Каменских рассказала, что подарит Потапу к Новому году и какие блюда приготовит на праздничный стол. В этом году артистка решила побаловать себя и гостей традиционными блюдами — салатом Оливье, селедкой под шубой, бутербродами со шпротами и фаршированными яйцами. А в подарок мужу Потапу Настя решила сделать полезный подарок — электронную зубную щетку.

Источник: 1 Минута