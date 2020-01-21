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Сегодня 12:50
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Настя Каменских продолжает будоражить фанатов сексуальными фото

Настя Каменских не упускает возможность продемонстрировать аппетитные форми и подтянутое тело на камеру, тем более, если находится на отдыхе в Мексике и большую часть времени коротает в купальнике на пляже.

Настя Каменских продолжает будоражить фанатов сексуальными фото

Певица NK с мужем Потапом проводит зимние каникулы на роскошной вилле на побережье океана в Мексике. Каждый день супруги делятся моментами отпуска в соцсетях, радуя поклонников, а Настя заводит фанов жаркими снимками в бикини. Так, на свежем фото она запечатлена в черном миниатюрном купальнике, который подчеркнул сексапильные формы звезды.

Певица изображена на фоне тропической буйной растительности и зелени. Она красуется в черном микробикини, а по телу звезды стекают капли воды. Она эффектно поправляет руками мокрые волосы и призывно смотрит в камеру.

Настя Каменских продолжает будоражить фанатов сексуальными фото

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