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Настя Каменских станцевала на камеру в растянутых трусах: страшный сон Потапа сбылся

Настя Каменских станцевала на камеру в растянутых трусах: страшный сон Потапа сбылся

NK успевает не только заниматься певческой карьерой, хозяйничать в доме и следить за фигурой, также она активно развивает свой блог в Instagram.

На ее профиль подписаны уже больше 5 миллионов человек, которых она регулярно радует новыми фото и видео.

Настя Каменских станцевала на камеру в растянутых трусах: страшный сон Потапа сбылся Настя Каменских

На этот раз Настя решила снять свои танцы в зеркале, надев раздельный белый купальник и распустив свои кудри. Каменских игриво трясла бедрами в такт музыке, периодически надувая губы уточкой и показывая язык.

Вот как исполнительница подписала публикацию:

«Я бываю разной, но сегодня я чика Бамбони».

В комментариях знаменитость как никогда яростно раскритиковали за ролик:

  • «Зачем трусы так натягивать?»;
  • «Настя, повзрослей… Ты замужняя женщина… Да, ты очень красивая, красивое твое тело и ты много над этим работаешь, но поведение 15-летней девочки»;
  • «Все эти прелести показывать мужу нужно»;
  • «Зачем такую несуразную фигуру снимать со всех сторон?»;
  • «Ты бываешь разной, глупой и еще глупее. Трусы на уши бы еще натянула»;
  • «Попа не как у Ким».

Настя Каменских станцевала на камеру в растянутых трусах: страшный сон Потапа сбылся Комментарии пользователей Instagram

Стоит сказать, что к хейтерам Каменских относится спокойно, ведь с ростом популярности растет и их количество. Тем не менее поклонников у певицы куда больше, которые перекрывают весь тот негатив и осыпают ее добрыми словами. Для них звезда и старается.

Источник: 1 Минута

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