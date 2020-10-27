Настя Каменских станцевала на камеру в растянутых трусах: страшный сон Потапа сбылся

NK успевает не только заниматься певческой карьерой, хозяйничать в доме и следить за фигурой, также она активно развивает свой блог в Instagram.

На ее профиль подписаны уже больше 5 миллионов человек, которых она регулярно радует новыми фото и видео.

Настя Каменских

На этот раз Настя решила снять свои танцы в зеркале, надев раздельный белый купальник и распустив свои кудри. Каменских игриво трясла бедрами в такт музыке, периодически надувая губы уточкой и показывая язык.

Вот как исполнительница подписала публикацию:

«Я бываю разной, но сегодня я чика Бамбони».

В комментариях знаменитость как никогда яростно раскритиковали за ролик:

«Зачем трусы так натягивать?»;

«Настя, повзрослей… Ты замужняя женщина… Да, ты очень красивая, красивое твое тело и ты много над этим работаешь, но поведение 15-летней девочки»;

«Все эти прелести показывать мужу нужно»;

«Зачем такую несуразную фигуру снимать со всех сторон?»;

«Ты бываешь разной, глупой и еще глупее. Трусы на уши бы еще натянула»;

«Попа не как у Ким».

Комментарии пользователей Instagram

Стоит сказать, что к хейтерам Каменских относится спокойно, ведь с ростом популярности растет и их количество. Тем не менее поклонников у певицы куда больше, которые перекрывают весь тот негатив и осыпают ее добрыми словами. Для них звезда и старается.

Источник: 1 Минута