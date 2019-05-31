Настя Каменских впервые обратилась к поклонникам после замужества

Пожалуй, самой обсуждаемой светской новостью этой весны стала свадьба популярной украинской певицы Насти Каменских (NK) и продюсера Алексея Потапенко (Потап). Торжество длилось два дня, а затем новоиспеченные супруги отправились в свой медовый месяц. До сегодняшнего дня ни Настя, ни Потап никак не комментировали свой новый этап жизни, а лишь делились совместными фотографиями, насквозь пропитанные любовью.

И вот сегодня на своей официальной странице в Instagram Настя впервые обратилась к поклонникам после знаменательного события в своей жизни. Певица поблагодарила фолловеров за искренние поздравления, а также за то, что они с пониманием отнеслись к ее решению – не выставлять свою личную жизнь напоказ.

«Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах. Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с Потапом хотели сохранить только для нас двоих. Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь», − отметила Настя (здесь и далее орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).

В конце своего обращения исполнительница пожелала каждому испытать те же восхитительные чувства, что испытывает сейчас она.

«Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью… Взгляд, которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет, и становиться неотъемлемой частичкой вашей вселенной».

Свой пост 32-летняя Каменских сопроводила совместной фотографией с Потапом, которая была сделана во время их свадьбы.

Фото: Instagram Насти Каменских

Источник: womanel.com

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