Настя швырнула нож прямо Потапу в голову: семейные разборки в звездной паре

В эту субботу в мире отмечают Хэллоуин — праздник нечисти и, на удивление, Всех Святых. Пришла эта традиция к нам с запада, где, по поверьям, в этот день домой к живым людям приходят их умершие родственники. Но они не сидят с выключенным светом и закрыв все окна и двери. А устраивают громкие вечеринки, отпугивая злую нечисть. До наших стран традиция доходит плавно, но уверенно. Больше всего ее подхватывают звезды и блоггеры, которые наряжаются в ужасно прекрасные костюмы.

Настя Каменских нарядилась в мертвую принцессу, а Потап — в вампира, и вместе они устроили дома настоящий шабаш

Потап выложил видео, как Настя бросила огромный кухонный нож. И всадила его прямо в лысину эпатажному рэперу. Посмотрите сами. Даже кровь очень правдоподобная.

По сюжету Потап держит в руках маленькую тыкву, и хочет вырезать из нее что-то. Попросив Настю подать нож, красотка в черной вуали бросила его, и рассекла Потапу его “орех”. Креативно они подошли, чтобы напомнить поклонникам о предстоящем дне нечисти.

Хотя в комментариях мнения разделились. В основном, выступали против таких развлечений верующие люди.

Источник: 1 Минута