Настоящая халупа: в сети показали дом мамы Андрея Данилко

Андрей Данилко ничего не любит рассказывать о своей личной жизни. Он не показывает где живет, с кем живет. Бытует мнение, что у артиста даже есть дети, но он данную информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Естественно, при жизни его мамы он не показывал и ее апартаменты. И вот, после ее ухода из жизни Новини.live опубликовали целый сюжет о том, где жила женщина.

Известно, что сама Светлана Ивановна родом из Полтавы. Уже когда женщина вышла на пенсию, ее сын купил ей домик в деревушке. От Киева туда ехать примерно 4 часа на машине.

Когда журналисты приехали навестить маму юмориста и шоумена, то узнали от соседей, что она умерла примерно год назад. Данную новость не сообщал публике сам Андрей Данилко, очевидно, из-за того, что все еще глубоко переживал эту потерю.

Сообщается, что в последние дни своей жизни она жила в квартире в Полтаве.

А вот как выглядел тот самый дом, где долгие годы своей жизни жила мама одного из самых известных артистов современности.

[caption id="attachment_198978" align="aligncenter" width="600"] Светлана Ивановна - мама Андрея Данилко[/caption]

[caption id="attachment_198980" align="aligncenter" width="600"] Дом мамы Андрея Данилко[/caption]

[caption id="attachment_198982" align="aligncenter" width="600"] Дом мамы Андрея Данилко[/caption]

По фото и видео можно понять, что это не пентхаус за баснословные деньги, а обычный скромный домик — такой же, как и у всех в деревне. Серые стены, которые со временем покосило от сырости. Крыша, которая или уже течет, или вот-вот потечет. Пока, по информации из открытых источников, домик мамы Данилко не продали. За ним присматривают родственники звезды, и изредка приезжают навести порядок.

Источник: 1 Минута