“Настоящая Роксолана в жизни”: Наталья Сумская раскрыла тайну первой встречи с мужем

Будущая народная артистка Украины родилась в Киевской области, в селе Катюжанка. Родители будущей артистки – известные актеры Львовского украинского драматического театра, а немного позже - Запорожского музыкально-драматического театра. Маленькая Наташа ездила с родителями на гастроли и проводила с ними много времени в театре. Уже в дошкольном возрасте выходила на сцену, с маминой помощью записывала постановку для радио.

Наталья всегда знала, что станет актрисой. В 1977 году произошло сразу два знаковых для Натальи события - она окончила театральный институт им Карпенко-Карого и сразу же поступила на службу в киевский театр имени Ивана Франко. Наталья Сумская занята в спектаклях, которые являются классикой театральных постановок. Она успешно снимается в кино. Ее первой ролью в 22 года была роль Наталки Полтавки в одноименном фильме, затем еще одна главная роль – Христина в «Дудариках». За этими ролями последовал целый ряд блестящих работ в кино. Однако, артистка отказывается от ролей в низкопробных сериалах, предпочитая им роли в театре. Наталья Сумская – театральная звезда первой величины.

А еще народная артистка прекрасно поет и могла бы быть профессиональной певицей. В свое время известные украинские авторы предлагали ей для исполнения свои песни, но Наталья этот шанс упустила. О чем она, кстати, не жалеет и реализовывает свой талант певицы в некоторых театральных постановках. Например, в рок-опере «Белая ворона», поставленной театральной компанией «Бенюк и Хостикоев».

Первым мужем Натальи был известный кинооператора Игорь Мамай. Их дочь Дарья родилась в 1982 году. Впоследствии заботился о Дарье уже второй муж Натальи – Анатолий Хостикоев. Знакомы были Наталья и Анатолий еще со студенческих лет и тогда уже испытывали друг к другу симпатию. Но так получилось, что пути их разошлись на десять лет. В настоящее время Наталья и Анатолий женаты уже больше двадцати пяти лет. Их общий сын Вячеслав родился в 1996 году. Анатолий Хостикоев – народный артист Украины, актер киевского театра имени И. Франко, сооснователь театральной компании «Бенюк и Хостикоев».

Дети Натальи Сумской не изменили семейной традиции – они тоже артисты. Дочь Натальи, Дарья Мамай-Сумская, закончила эстрадно-цирковое училище. Она эстрадная певица, выпустила сольный диск с песнями, сотрудничает с театральной компанией «Бенюк и Хостикоев». Сын Вячеслав Хостикоев закончил театральный университет имени Карпенко-Карого, служит в одном с ними театре.

В конце девяностых годов на телеэкраны вышел высокорейтинговый исторический сериал «Роксолана» о страстной любви невольницы Роксоланы и султана Сулеймана. Роль Сулеймана в сериале исполнил Анатолий Хостикоев, а роль Роксоланы – младшая сестра Натальи, актриса Ольга Сумская. Актеры настолько великолепно сыграли свои роли, что зрители стали приписывать им роман и в жизни. На самом деле в жизни у Анатолия Хостикоева роман с его женой, Натальей Сумской.

Мать сестер Натальи и Ольги Сумских, заслуженная артистка УССР Анна Опанасенко-Сумская, в одном из интервью сказала: «Оля моя – Роксолана в кино, а Наташа – Роксолана в жизни».

Источник: 1 Минута