Наталья Могилевская в скандальном платье, из которого выпали трусы, снова поманила на свой концерт

График концертов Натальи Могилевской на 2021 год уже составлен: в него вошли многие города страны

"Внимание! Объявляем весенние концерты 1.03 Полтава 3.03 Кременчуг 4.03 Черкассы 5.03 Кропивницкий 7.03 Запорожье 8.03 Днепр Я страшно соскучилась Пишите в каком ещё городе нас ждете?", — спросила у своих фанатов певица.

Планом мероприятий женщина поделилась в своем Инстаграм-аккаунте, где на нее подписаны почти полтора миллиона человек.

Чтобы проиллюстрировать, Могилевская опубликовала фото с концерта — то самое платье, в котором она была на День Независимости в 2020 году.

Скандальным это платье назвали, так как Наталья Могилевская настолько энергично отплясывала, что у нее даже было видно нижнее белье.

Сама артистка решила не делать на этом акцент, а вот поклонники и журналисты не пропустили такую важную деталь мимо ушей.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская на одном из своих концертов

Напомним, несколько месяцев назад Наталья Могилевская рассказала о любимом курорте, который открыла для себя благодаря карантину

рассказала о любимом курорте, который открыла для себя благодаря карантину. Звезде полюбился отдых в Хорватии.

А на новогодние и рождественские праздники в 2021 году она решила поехать чуть ближе — в Буковель.

Там артистка купалась в чанах, каталась на лыжах, пробовала национальную кухню и отдыхала.

Изредка делилась фото с отдыха с фанатами.

Источник: 1 Минута