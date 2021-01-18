Наталья Могилевская в скандальном платье, из которого выпали трусы, снова поманила на свой концерт
Планом мероприятий женщина поделилась в своем Инстаграм-аккаунте, где на нее подписаны почти полтора миллиона человек.
График концертов Натальи Могилевской на 2021 год уже составлен: в него вошли многие города страны
"Внимание! Объявляем весенние концерты
1.03 Полтава
3.03 Кременчуг
4.03 Черкассы
5.03 Кропивницкий
7.03 Запорожье
8.03 Днепр
Я страшно соскучиласьПишите в каком ещё городе нас ждете?", — спросила у своих фанатов певица.
Чтобы проиллюстрировать, Могилевская опубликовала фото с концерта — то самое платье, в котором она была на День Независимости в 2020 году.
Скандальным это платье назвали, так как Наталья Могилевская настолько энергично отплясывала, что у нее даже было видно нижнее белье.
Сама артистка решила не делать на этом акцент, а вот поклонники и журналисты не пропустили такую важную деталь мимо ушей.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская на одном из своих концертов
Напомним, несколько месяцев назад Наталья Могилевская рассказала о любимом курорте, который открыла для себя благодаря карантину
рассказала о любимом курорте, который открыла для себя благодаря карантину. Звезде полюбился отдых в Хорватии.
А на новогодние и рождественские праздники в 2021 году она решила поехать чуть ближе — в Буковель.
Там артистка купалась в чанах, каталась на лыжах, пробовала национальную кухню и отдыхала.
Изредка делилась фото с отдыха с фанатами.
Источник: 1 Минута