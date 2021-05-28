Наталья Могилевская заметно растолстела и откровенно призналась в том, что недовольна собой

Озвучила эту цифру, чтобы у нее было больше мотивации похудеть

Многие люди из-за набора веса комплексуют, хотя, на самом деле, в этом нет ничего стыдного. Проблему нужно принять, осознать и решать. Например, телезвезда Наталья Могилевская призналась, что за время локдауна поправилась на целых десять килограммов, и теперь хотела бы от них избавиться скорее.

Наталья Могилевская в розовом брючном костюме прогулялась по Киеву

Так, в эфире программы "Утро с Украиной" артистка рассказала, что поправилась на 10 килограммов. Знаменитость решила объявить об этом публично, чтобы иметь мотивацию похудеть.

"Все так изменилось, что когда мы встречаемся с коллегами, прежде всего спрашиваем друг друга: "Сколько набрали за локдаун?". Это постоянная тема для обсуждения! Сегодня я откровенно признаюсь — у меня десять лишних кило. Такая проблема сейчас едва ли не каждого человека, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю — мне будет очень стыдно",

— заявила звезда.

Наталья Могилевская призналась, что по времени для похудения себя значительно ограничила. Хочет уже ко второму августа (к своему Дню рождения) влезть в любимое платье. А пока оно висит на вешалке, потому что не сходится по размеру.

Наталья Могилевская с кубком Танцев со звездами

Источник: 1 Минута