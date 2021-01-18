Наташа Королева заставила сына перепеть “Дельфина и Русалку”: отчаянно пытается вернуть Игоря Николаева
Певица и композитор были женаты почти 9 лет, но детей за время брака у артистов так и не появилось. После расставания Королева вышла замуж за Тарзана, а Николаев женился на Юлии Проскуряковой, причем экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения.
Тарзан и Королева
Доказательством этому стал новый пост Натальи в Instagram — звезда трогательно поздравила бывшего с 61-летием, в честь чего их с Сергеем Глушко сын перепел "Дельфина и Русалку" на новый лад.
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип
Отметим, Архип пошел по стопам матери и занялся музыкой, выступает он под сценическим псевдонимом Grek. Пилон парень тоже осваивает, как и его танцор-отец.
"Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени, продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода девяностых. Любви и здоровья тебе, Игорь! Спасибо тебе за твое творчество", — написала исполнительница.
Комментаторы остались в восторге от сюрприза Архипа и Королевой, хотя и без ложки дегтя не обошлось:
- "Удивительное звучание! Слушала не раз и каждый раз с удовольствием! Игоря Николаева с днем рождения. Здорово, что он был в вашей жизни";
- "Действительно неожиданный подарок от Архипа!";
- "Очень приятный голос";
- "У талантливой мамы талантливый сын!";
- "Парень замечательный, в отличие от его отца".
Комментарии пользователей Instagram
В последнем комментарии нелестные слова в адрес Тарзана связаны с его изменами Наташи, о которых не слышал только ленивый. Подробнее обо всем, что происходило в знаменитом семействе, смотрите в видео:
Источник: 1 Минута