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Наташа Королева заставила сына перепеть “Дельфина и Русалку”: отчаянно пытается вернуть Игоря Николаева

Наташа Королева заставила сына перепеть “Дельфина и Русалку”: отчаянно пытается вернуть Игоря Николаева

Певица и композитор были женаты почти 9 лет, но детей за время брака у артистов так и не появилось. После расставания Королева вышла замуж за Тарзана, а Николаев женился на Юлии Проскуряковой, причем экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения.

Наташа Королева заставила сына перепеть “Дельфина и Русалку”: отчаянно пытается вернуть Игоря Николаева Тарзан и Королева

Доказательством этому стал новый пост Натальи в Instagram — звезда трогательно поздравила бывшего с 61-летием, в честь чего их с Сергеем Глушко сын перепел "Дельфина и Русалку" на новый лад.

Наташа Королева заставила сына перепеть “Дельфина и Русалку”: отчаянно пытается вернуть Игоря Николаева Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип

Отметим, Архип пошел по стопам матери и занялся музыкой, выступает он под сценическим псевдонимом Grek. Пилон парень тоже осваивает, как и его танцор-отец.

"Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени, продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода девяностых. Любви и здоровья тебе, Игорь! Спасибо тебе за твое творчество", — написала исполнительница.

Комментаторы остались в восторге от сюрприза Архипа и Королевой, хотя и без ложки дегтя не обошлось:

  • "Удивительное звучание! Слушала не раз и каждый раз с удовольствием! Игоря Николаева с днем рождения. Здорово, что он был в вашей жизни";
  • "Действительно неожиданный подарок от Архипа!";
  • "Очень приятный голос";
  • "У талантливой мамы талантливый сын!";
  • "Парень замечательный, в отличие от его отца".

Наташа Королева заставила сына перепеть “Дельфина и Русалку”: отчаянно пытается вернуть Игоря Николаева Комментарии пользователей Instagram

В последнем комментарии нелестные слова в адрес Тарзана связаны с его изменами Наташи, о которых не слышал только ленивый. Подробнее обо всем, что происходило в знаменитом семействе, смотрите в видео:

Источник: 1 Минута

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