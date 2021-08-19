“Наташа, выходи за меня!”: Могилевскую позвали замуж. Что она ответила?

Ей долгое время приписывали роман с мужчиной по имени Олег Рыжов. Интересно, что он миллионер, у него в Украине есть свой бизнес. Роман стали приписывать после того, как неоднократно видели Наталью Могилевскую с этим молодым человеком в столице во время прогулок и на светских мероприятиях. Однако оба вероятных любовника категорически отказывались от "обвинений" — говорили, что они просто близкие друзья, и на большее не претендуют.

Таким образом, долгие годы сердце певицы Могилевской оставалось свободным.

Сейчас ей сделали предложение. И новостью об этом она поделилась в Инстаграм.

Могилевская даже прикрепила видео, на котором компания людей, которые отдыхают на яхте, громко кричат певице приятные слова. Один из мужчин внезапно вскрикивает: "Наташа, выходи за меня!".

Могилевская всерьез задумалась над этим предложением

"Девочки, мне сделали предложение выйти замуж. Идем? Скоро, 30 октября состоится мой сольный концерт во Дворце Украина (Киев), Как вы думаете, есть ли шанс у поклонника привлечь мое внимание не только как артистки, но и как женщины?",

— написала в своем Инстаграм-профиле Наталья Могилевская.

Вот что пишут поклонники в описании к публикации в социальной сети:

шанс всегда есть

Надо идти

Соглашайся

Молодец , парень! Смелый

Наташа, выходи за этого)))

Отметим, недавно украинская певица Наталья Могилевская выступала на площадке, которая расположена на воде посреди Днепра. Артистка планировала эффектно появиться перед публикой на катере, однако это идея чуть не закончилась плачевно — певица не учла того, что катер будет качать на волнах. Поэтому, она едва не упала в воду.

Источник: 1 Минута