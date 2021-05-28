Назвал Пугачеву Бабой Ягой: в Сети показали архивное видео с детских лет Никиты Преснякова
В одном из эпизодов программы показали архивные кадры с личного альбома звездной семьи. Там маленький Никита (на вид ему три-четыре года) сидит на коленях у своей мамы Кристины, рядом сидит папа Владимир Пресняков-младший, а возле папы сидит бабушка Алла.
На видео Кристина спрашивает у сына как его зовут и как его фамилия. Затем она спрашивает, как зовут бабушку. Никита говорит: "бабушка… (пауза) Яга!".
В сети показали детское архивное видео Никиты Преснякова
В сети показали детское архивное видео Никиты Преснякова
Все начали смеяться над тем, что маленький мальчик назвал бабушку Аллу бабой ягой. Сейчас Никита Пресняков с трогательной улыбкой на лице просматривает видео на большом экране.
Никита Пресняков в студии программы Судьба Человека
Никита Пресняков в студии программы Судьба Человека
Вот о каких интересных фактах музыкант еще рассказал в своем интервью:
Он около четырех лет жил в Соединенных Штатах Америки, где вынужден был зарабатывать на жизнь работая в кафе официантом. Было время, когда он сводил концы с концами. Родители и звездная бабушка против этого ничего не имели, так как понимали, что это путь Никиты.
В США у Преснякова была невеста, однако по странным причинам они расстались. Никита отметил, что это для него больная тема, и говорить он об этом не хочет.
Помимо этого, Никита Пресняков признался, что его хейтили в социальных сетях из-за выступлений с отцом и мамой, так как писали, что он "не нашел себя в жизни и лезет к отцу".
Источник: 1 Минута