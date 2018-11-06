Назван лучший украинский фильм 2018 года

Кинокритики назвали лучший украинский фильм 2018 года. Им стала картина режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", которая уже в следующем году поборется за премию "Оскар" в США.

А тем временем, как сообщается на официальной странице Киевской недели критики в Facebook, фильм получил награду "Кіноколо".

Отмечается, что в ходе мероприятия Сергея Лозницу также назвали лучшим режиссером года. Награды за лучшие актерские работы получили Ирма Витовская за роль в фильме "Брама" Владимира Тихого, а также Вячеслав Довженко, исполнитель главной роли в картине Ахтема Сеитаблаева "Киборги".

Лучшим документальным фильмом стала "Дельта" Александра Течинского. Картина Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Штангист", которая ранее получил Гран-при Варшавского кинофестиваля, была награждена премией за лучший короткометражный игровой фильм.

Премию "Открытие года", которой отмечают автора лучшего полнометражного дебюта, присудили режиссеру Марысе Никитюк за фильм "Когда падают деревья".

Источник: http://kinoafisha.ua

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