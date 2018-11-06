Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 98

Назван лучший украинский фильм 2018 года

Назван лучший украинский фильм 2018 года

Кинокритики назвали лучший украинский фильм 2018 года. Им стала картина режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", которая уже в следующем году поборется за премию "Оскар" в США.

А тем временем, как сообщается на официальной странице Киевской недели критики в Facebook, фильм получил награду "Кіноколо".

Отмечается, что в ходе мероприятия Сергея Лозницу также назвали лучшим режиссером года. Награды за лучшие актерские работы получили Ирма Витовская за роль в фильме "Брама" Владимира Тихого, а также Вячеслав Довженко, исполнитель главной роли в картине Ахтема Сеитаблаева "Киборги".

Лучшим документальным фильмом стала "Дельта" Александра Течинского. Картина Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Штангист", которая ранее получил Гран-при Варшавского кинофестиваля, была награждена премией за лучший короткометражный игровой фильм.

Премию "Открытие года", которой отмечают автора лучшего полнометражного дебюта, присудили режиссеру Марысе Никитюк за фильм "Когда падают деревья".

Источник: http://kinoafisha.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Известный украинский певец попал в аварию
05.11.2018 18:25    437
Рейтинг армий Европы 2018: Украина находится ниже Греции
05.11.2018 15:08    245
Forbes назвал лучший фильм ужасов 2018 года
02.11.2018 09:32    175
Названы самые надежные марки авто: ТОП-10
01.11.2018 09:22    376
Українська стрічка увійшла до рейтингу найкращих неангломовних фільмів
31.10.2018 22:09    108
Топ-10 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
31.10.2018 18:00    145
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины
29.10.2018 11:54    143
Рабиня Ізаура у Харкові станцювала самбу й заспівала українською. ФОТО, ВІДЕО
26.10.2018 08:29    264
Джеймс Бонд напугал сильно постаревшим видом: фанаты не узнали актера
24.10.2018 09:16    376
"Гора" из сериала "Игры престолов" женился на "Дюймовочке"
23.10.2018 01:46    336
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 