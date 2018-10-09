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Назван самый дорогой модный бренд в мире

Назван самый дорогой модный бренд в мире

Согласно рейтингу Interbrand, модный Дом Louis Vuitton признан самым дорогостоящим люксовым брендом среди других модных торговых марок. 

Такой вывод эксперты сделали, основываясь на финансовых показателях, потребительских расходах и конкурентоспособности мировых модных Домов. 

По сравнению с предыдущими годами, Louis Vuitton поднялись в рейтинге с 19 на 18 место. В пятерку лучших же вошли компании Apple, Google, Amazon, Microsoft и Coca-Cola. Однако самым быстроразвивающимся сектором в этом году была признана мода.

Бренд Chanel оказался вторым и занял в рейтинге 23 место. За ним сразу же следуют Gucci, у которых тоже есть продвижения: модный Дом прыгнул с 51 на 39 место. 
 

Такой рост сегмента роскоши обусловлен увеличением расходов в Китае и в других развивающихся странах, а также грамотными рекламными кампаниями, которые смогли привлечь к покупке люксовых брендов молодую аудиторию.

Источник: http://showdream.org

Новости портала «Весь Харьков»

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