Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:16
Просмотров: 64

Назван самый непредсказуемый знак Зодиака

Назван самый непредсказуемый знак Зодиака

Итак, самым непредсказуемым знаком Зодиака является Водолей. У этого человека отсутствуют любые рамки и ограничения, он не привязан ни к определенному месту, ни к конкретному человеку, а потому в любую секунду может исчезнуть из одного места, и появится в другом, даже самом неожиданном.

Но непредсказуемость Водолея кроется не только в физической свободе. Подопечный Урана — настоящий бунтарь, который даже мыслит другими категориями. Он оригинален и непредсказуем в своих решениях, а четко выстроенному плану всегда предпочитает экспромт. И этим нестандартным подходом буквально ко всему, что его окружает, Водолей завоевывает у людей интерес.
Источник:www.unian.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: гороскоп

Читайте ещё:

13й знак зодиака: где расположен и кто к нему принадлежит
13.07.2020 00:47    840
«Серые кардиналы»: кто из знаков зодиака любит управлять людьми
10.07.2020 00:28    880
Самые независимые: рейтинг знаков зодиака
08.07.2020 02:10    333
Невероятный успех на этой неделе: Павел Глоба назвал знаки зодиака
07.07.2020 13:00    3585
Астрологи назвали оптимально совместимые знаки зодиака
13.02.2020 09:57    586
Знаки Зодиака, которые чаще всего уходят из семьи
12.01.2020 10:02    581
Астрологи назвали знаки зодиака со счастливой судьбой в конце 2019 года
25.10.2019 09:34    725
Рейтинг знаков Зодиака по умению зарабатывать деньги
09.01.2019 06:29    1861
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 